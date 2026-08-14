امریکہ نے جزائر کوریل پر روس کے خلاف اشتعال انگیز مؤقف اختیار کر لیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ٹوکیو میں امریکی سفیر نے ایک اشتعال انگیز اقدام میں جزائر کوریل پر جاپان کی خودمختاری کو تسلیم کر لیا ہے۔
امریکی سفیر کا یہ مؤقف ایسے وقت سامنے آیا ہے جب روسی صدر ولادیمیر پوتین نے گزشتہ روز پہلی مرتبہ روس کے سخالین خطے میں واقع جزائر کوریل کا دورہ کیا۔
پوتین نے بحرالکاہل کے بیڑے کی فوجی مشقوں کے آخری مرحلے کا جائزہ لینے کے لیے گائیڈڈ میزائل کروزر ’’واریاگ‘‘ پر سوار ہو کر مشقوں کا مشاہدہ کیا، جس کے بعد وہ ایتوروپ جزیرے پہنچے۔
ایتوروپ جزائر کوریل کے سلسلے کا سب سے بڑا جزیرہ ہے اور روس کے سخالین صوبے کا حصہ ہے۔
روسی صدر کے جزائر کوریل کے دورے پر جاپان نے شدید ردعمل کا اظہار کیا۔ جاپانی وزارتِ خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے پوتین کے دورے پر سخت احتجاج کیا۔
جاپان کے احتجاج کے جواب میں روس کی سلامتی کونسل کے نائب سربراہ دمتری میدویدیف نے کہا کہ جزائر کوریل کے بارے میں جاپانی حکام کے بیانات زمینی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔
میدویدیف نے واضح کیا کہ جزائر کوریل روس کا حصہ ہیں اور رہیں گے۔
انہوں نے مزید خبردار کیا کہ جو بھی فریق یہ سمجھنے سے انکار کرے گا کہ جزائر کوریل روس کی ملکیت ہیں، اسے اپنی خیالی دنیا کے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔
روس اور جاپان کے درمیان دوسری جنگِ عظیم کے اختتام سے ہی جزائر کوریل کی ملکیت کا تنازع چلا آ رہا ہے، جس کے باعث دونوں ممالک اب تک باضابطہ امن معاہدے پر دستخط نہیں کر سکے ہیں۔
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