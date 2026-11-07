مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، قطر کے وزیراعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ امریکہ اور ایران معاہدے تک پہنچنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔
میڈیا آفس نے ان خبروں کو بھی جھوٹ قرار دیا ہے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ قطری وزیراعظم نے واضح طور پر کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جامع معاہدے کے حصول کے لیے مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں۔ اس سے قبل بعض ذرائع ابلاغ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ دونوں ممالک باضابطہ طور پر جامع معاہدے تک پہنچنے میں ناکام رہے ہیں۔
یہ وضاحت قطری وزیراعظم کے بیان کے ایک روز بعد سامنے آئی ہے، جبکہ اس سے قبل قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی تھی۔
دفتر امیر قطر کے جاری کردہ بیان کے مطابق، دونوں رہنماؤں نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر امیر قطر نے اختلافات کے حل اور تنازعات سے بچنے کے لیے مذاکرات اور سفارت کاری کی اہمیت پر زور دیا۔
شیخ تمیم نے بحری آمدورفت کی آزادی اور توانائی کی ترسیل کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے بھی مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے متعلقہ فریقوں کے درمیان اختلافات کم کرنے کے لیے قطر کی کوششوں اور خطے کے بحران کے خاتمے کے لیے جامع معاہدے تک پہنچنے کی پیش رفت پر بھی گفتگو کی۔
قطری وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں عوامی رائے کو گمراہ کرنے اور اس حساس مرحلے پر سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کی ناکامی سے متعلق دعوے بے بنیاد ہیں۔
وزارت خارجہ کے مطابق، ایسی افواہوں کو ہوا دینے سے صرف ان عناصر کو فائدہ پہنچتا ہے جو جنگ کے تسلسل اور خطے میں عدم استحکام کے خواہاں ہیں۔
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