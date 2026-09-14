صلالہ میں آبنائے ہرمز اجلاس ملتوی، علاقائی مشاورت جاری

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عمان کے شہر صلالہ میں آبنائے ہرمز کے حوالے سے معاہدے تک پہنچنے کے لیے ہونے والا اجلاس آج پیر کو منعقد ہونا تھا، تاہم اسے ملتوی کردیا گیا۔ اجلاس ملتوی ہونے کے ساتھ ہی آبنائے ہرمز سے متعلق علاقائی سطح پر سفارتی مشاورت کا سلسلہ جاری ہوگیا ہے۔
قطر کے وزیراعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نے اتوار کی شب سعودی عرب، اردن، کویت اور عمان کے وزرائے خارجہ سے الگ الگ ٹیلیفونک رابطے کیے اور دوطرفہ تعلقات، باہمی تعاون، خطے کی تازہ صورتحال اور کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔
سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے گفتگو میں دونوں ممالک کے تعلقات اور تعاون کو مضبوط بنانے کے طریقوں کے ساتھ ساتھ کشیدگی کم کرنے، علاقائی سلامتی اور استحکام کو تقویت دینے کے لیے جاری سفارتی کوششوں اور مشترکہ رابطہ کاری پر بھی بات ہوئی۔
قطری وزیر خارجہ نے سمندری آمدورفت کی آزادی یقینی بنانے، جامع معاہدے تک پہنچنے اور خطے میں پائیدار امن کی راہ ہموار کرنے والی تمام سفارتی کوششوں اور اقدامات کے لیے دوحہ کی حمایت پر زور دیا۔
اردن کے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ ایمن الصفدی، کویت کے وزیر خارجہ اور عمان کے وزیر خارجہ سے بھی الگ الگ رابطوں میں علاقائی صورتحال، کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششوں اور خلیج فارس میں سلامتی و استحکام کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
اسی دوران سعودی سرکاری خبر رساں ایجنسی واس کے مطابق امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زاید آل نہیان نے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلیفون پر بات کی۔
دونوں وزرائے خارجہ نے دوطرفہ تعلقات، خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو روکنے کی کوششوں اور جاری علاقائی صورتحال پر گفتگو کی۔ انہوں نے علاقائی پیش رفت کے حوالے سے مؤقف میں ہم آہنگی اور خلیج تعاون کونسل کے ممالک کے درمیان تعاون کے فریم ورک کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
اس سے قبل عمان کے وزیر خارجہ بدر البوسعیدی نے آبنائے ہرمز کے بارے میں علاقائی اجلاس ملتوی کیے جانے کا اعلان کیا تھا، جو 23 ستمبر 2026 کو صلالہ میں ہونا تھا۔
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