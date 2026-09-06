عراقچی کی سعودی اور ترک ہم منصبوں سے ٹیلی فونک گفتگو

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور ترکی کے وزیر خارجہ ہاکان فیدان سے الگ الگ ٹیلی فون پر گفتگو کی۔
مہر نیوز کے مطابق، ان رابطوں کے دوران ایران، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان دوطرفہ امور، خطے کی تازہ صورتحال اور علاقائی استحکام کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق، گفتگو میں آبنائے ہرمز میں پیدا ہونے والی سلامتی کی صورتحال اور اسے معمول پر لانے کے لیے سفارتی کوششوں کی تازہ ترین پیش رفت بھی زیرِ بحث آئی۔
عراقچی نے اپنے سعودی اور ترک ہم منصبوں کے ساتھ خطے میں استحکام کے قیام اور آبنائے ہرمز میں پیدا ہونے والی کشیدگی اور عدم تحفظ کے خاتمے کے لیے سفارتی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔
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