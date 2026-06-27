عراقچی کی امارات اور مصر کے وزرائے خارجہ سے خطے کی صورتحال پر ٹیلیفونک گفتگو

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے متحدہ عرب امارات اور مصر کے وزرائے خارجہ سے الگ الگ ٹیلیفونک رابطوں میں خطے کی تازہ صورتحال اور ایران و امریکہ کے درمیان جاری سفارتی عمل پر تبادلۂ خیال کیا، جبکہ علاقائی امن و استحکام کے لیے سفارت کاری کے تسلسل کی اہمیت پر زور دیا گیا۔
بات چیت کے دوران خطے کی تازہ صورتحال اور ایران و امریکہ کے درمیان جاری سفارتی عمل کی تازہ پیش رفت پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
شیخ عبداللہ بن زاید آل نہیان کے ساتھ گفتگو میں ایران اور امریکہ کے درمیان حاصل ہونے والی مفاہمت کی روشنی میں علاقائی حالات کا جائزہ لیا گیا۔
اماراتی وزیر خارجہ نے مذاکرات کے تسلسل اور سفارتی ذرائع سے مسائل کے حل کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ موجودہ سفارتی عمل خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کے فروغ کا باعث بنے گا۔
دوسری جانب سید عباس عراقچی نے مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے بھی ٹیلیفون پر گفتگو کی، جس میں علاقائی پیش رفت اور مغربی ایشیا میں امن و استحکام کے قیام کے مقصد سے ایران اور امریکہ کے درمیان جاری سفارتی عمل کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
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