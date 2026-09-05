اپنے بچوں کو غیر قانونی جنگ کے کرائے کا سپاہی نہ بننے دیں، بقائی کا امریکی عوام کو پیغام

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیل کو اپنے بچوں کو اس کی مبینہ غیر قانونی جنگ کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں۔
اسماعیل بقائی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں ایک اسرائیلی میڈیا ادارے میں شائع ہونے والے مضمون کا حوالہ دیا، جس میں ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے لیے ایسے امریکی طلبہ کو فوج میں بھرتی کرنے کی تجویز دی گئی ہے جو بینکوں اور مالیاتی اداروں کے مقروض ہیں۔
انہوں نے کہا کہ امریکی عوام خود سے صرف ایک سوال پوچھیں کہ ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کو بینکوں کے قرضے معاف کرنے کی پیشکش کیوں کی جائے، تاکہ اس کے بدلے انہیں ایسی جنگ میں لڑنے اور جان دینے کے لیے بھیجا جائے جسے اسرائیل جاری اور مزید وسیع کرنا چاہتا ہے؟
بقائی نے کہا کہ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ نے اس تجویز پر کھل کر بحث کی ہے، جس کے تحت طلبہ کے قرضوں اور کریڈٹ کارڈ کے واجبات کو امریکی شہریوں کی فوج میں بھرتی کے لیے استعمال کرنے کی بات کی گئی ہے تاکہ انہیں ایران کے خلاف جنگ میں بھیجا جا سکے۔
انہوں نے اسے دوسروں کی جنگ کے لیے امریکی شہریوں کی جان اور ٹیکس کے پیسے کا استعمال قرار دیا۔
ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ امریکی عوام کو خود کو اس جنگ کا پیدل سپاہی اور اس کے اخراجات کا بوجھ اٹھانے والا نہیں بننے دینا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی جنگ ہے جس کا انہوں نے کبھی انتخاب نہیں کیا۔
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