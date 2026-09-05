سر تسلیم خم کرنا ہماری ڈکشنری میں نہیں، نمائندہ حزب اللہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، لبنان کی پارلیمان میں حزب اللہ سے وابستہ رکن حسین الحاج حسن نے کہا ہے کہ حزب اللہ کے لیے ہتھیار ڈالنے کا کوئی آپشن موجود نہیں اور وہ تمام دباؤ کے باوجود مزاحمت اور ثابت قدمی جاری رکھے گی۔
حسین الحاج حسن نے کہا کہ تسلیم ہونا ہماری لغت میں شامل نہیں اور ہم دشمن کے منصوبوں کے مقابلے میں مزاحمت جاری رکھنے اور ثابت قدم رہنے کے خواہاں ہیں۔
انہوں نے ایران کے ساتھ حزب اللہ کے اتحاد پر بھی فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ کو ایران کے ساتھ اپنے اتحاد اور اس ملک کی طاقت پر انحصار کرنے پر فخر ہے۔ ایران حزب اللہ کی حمایت جاری رکھے گا۔
حزب اللہ کے نمائندے نے مزید کہا کہ مزاحمت نے حزب اللہ کو ختم کرنے کے منصوبے کو ناکام بنا دیا ہے۔ ان کے بقول، لبنان کی حکومت کی جانب سے اپنی ذمہ داریوں پر عمل نہ کیے جانے کے بعد حزب اللہ نے 2026ء میں جنگ میں شرکت کی، تاہم اس کے باوجود حزب اللہ اب بھی طاقتور ہے۔
الحاج حسن نے کہا کہ حزب اللہ کی طاقت کا ایک ثبوت یہ ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور عالمی ادارے لبنان کے معاملے پر مسلسل توجہ دے رہے ہیں۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تمام سیاسی، فوجی اور بین الاقوامی دباؤ کے باوجود حزب اللہ مزاحمت اور اپنے موقف پر قائم رہے گی۔
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