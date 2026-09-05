تہران تعاون کے لیے تیار/خطے کے ممالک سیکورٹی نظام تشکیل دیں، قالیباف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ ایران خطے میں اجتماعی سلامتی کے قیام کے لیے چین کی جانب سے پیش کیے جانے والے تصور کی ہمیشہ حمایت کرتا آیا ہے۔
سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ چین کی جانب سے مشترکہ سلامتی کو فروغ دینے پر زور دینا اس اصول کی عکاسی کرتا ہے جس کی ایران طویل عرصے سے حمایت کرتا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ خطے کے ممالک کو اپنے مستقبل کے فیصلے خود کرنے چاہئیں، جبکہ حقیقی اور پائیدار استحکام اسی وقت حاصل ہوسکتا ہے جب خطے کے ممالک مل کر ایک نیا اور مقامی سلامتی کا نظام تشکیل دیں۔
قالیباف نے مزید کہا کہ ایران اس مقصد کے لیے تعاون کرنے اور اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔
تہران طویل عرصے سے خطے کے ممالک پر زور دیتا رہا ہے کہ وہ خطے سے باہر کی طاقتوں پر اپنا انحصار کم کریں اور باہمی تعاون کے ذریعے خطے کی سلامتی کا انتظام خود قائم کریں۔
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