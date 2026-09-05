مغرب کی ایران مخالف قرارداد کی کوشش، اسنیپ بیک کا فریب ناکام

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ویانا میں اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی اداروں کے لیے ایران کے مستقل مشن نے کہا ہے کہ امریکہ اور تین یورپی ممالک برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی جانب سے ایران کے جوہری معاملے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں منتقل کرنے کی کوشش اسنیپ بیک کے تصور کی ناکامی کو ظاہر کرتی ہے۔
ایرانی مشن نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک بیان جاری کیا، جس کے مطابق عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کا ستمبر کا باقاعدہ اجلاس شروع ہونے سے تین روز قبل مغربی ممالک ایران کے خلاف نئی قرارداد پیش کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔
ایران کا جوہری پروگرام بورڈ آف گورنرز کے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق امریکہ کے ساتھ جرمنی، برطانیہ اور فرانس ایسی قرارداد کو رائے شماری کے لیے پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس کی منظوری کی صورت میں ایران کا جوہری معاملہ نیویارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بھیجا جا سکتا ہے۔
ایرانی مشن کے مطابق مغربی ممالک کی یہ کوشش اس اقدام کے تقریباً ایک سال بعد سامنے آ رہی ہے جب انہوں نے 2015 کے جوہری معاہدے میں موجود نام نہاد اسنیپ بیک میکانزم کے تحت ایران کا معاملہ سلامتی کونسل میں لے جانے کی کوشش کی تھی۔ اس میکانزم کا مقصد ایران پر اقوام متحدہ کی سابقہ پابندیوں کی بحالی تھا، جبکہ یہ شق اکتوبر 2025 میں اپنی مدت پوری کر چکی ہے۔
ایرانی مشن نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ اور E3 ایک مرتبہ پھر ایران کے خلاف IAEA کے بورڈ آف گورنرز میں قرارداد پیش کرنا چاہتے ہیں اور ان کے بقول ایران کے جوہری معاملے کو نیویارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں واپس لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
مشن نے کہا کہ بظاہر مغربی ممالک خود بھی اب اسنیپ بیک اور ایران کے جوہری معاملے کو سلامتی کونسل کے ایجنڈے میں واپس لانے کے اپنے سابقہ اقدام پر یقین نہیں رکھتے، جس کی انہوں نے پہلے بڑے پیمانے پر تشہیر کی تھی۔
ایرانی مشن نے اس اقدام کو اسنیپ بیک کے فریب کی مکمل ناکامی کی واضح علامت قرار دیتے ہوئے کہا کہ مغربی ممالک کی یہ نئی مایوس کن کوشش بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی اور وہ اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے۔
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