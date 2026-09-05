ایران جنگ کی معلومات افشا ہونے پر امریکی فوج کے 50 اہلکاروں سے تفتیش

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ امریکی فوج کے مشترکہ اسٹاف کے متعدد ارکان سے ایران کے خلاف جنگ سے متعلق معلومات افشا ہونے کے معاملے میں تفتیش کی جا رہی ہے۔
تفصیلات کے مطابق، نیویارک ٹائمز نے بتایا ہے کہ امریکی فوج کے مشترکہ اسٹاف کے تقریباً 50 ارکان سے جنگ ایران سے متعلق معلومات میڈیا تک پہنچنے کے معاملے پر تحقیقات کی جا رہی ہیں۔
رپورٹ کے مطابق اس تحقیقات کا بنیادی مرکز امریکی فوج کے اہم اور حساس گولہ بارود کے ذخائر میں کمی سے متعلق معلومات کا افشا ہونا ہے۔
یہ تحقیقات ایسے وقت میں شروع کی جا رہی ہیں جب کچھ عرصہ قبل امریکی مرکز برائے اسٹریٹجک و بین الاقوامی مطالعات نے بتایا تھا کہ امریکی پیٹریاٹ PAC-3 MSE میزائلوں کے ذخیرے میں 28 فروری، یعنی 9 اسفند 1404، سے اب تک تقریباً 65 فیصد کمی آچکی ہے اور ان کی تعداد تقریباً 759 رہ گئی ہے۔
اس امریکی تحقیقی ادارے کے مطابق امریکا سالانہ صرف 183 پیٹریاٹ انٹرسیپٹر میزائل تیار کرتا ہے، جبکہ نئے میزائلوں کی فراہمی میں تقریباً ساڑھے تین سال لگتے ہیں۔
مرکز برائے اسٹریٹجک و بین الاقوامی مطالعات کی تازہ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امریکی تھاڈ میزائل دفاعی نظام کے انٹرسیپٹر میزائلوں کا ذخیرہ بھی 452 سے کم ہو کر 278 رہ گیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق تھَاڈ نظام کے انٹرسیپٹر میزائلوں کے ذخیرے کو دوبارہ مطلوبہ سطح تک پہنچانے میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔
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