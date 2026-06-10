متضاد بیانات اور جنگ بندی کی خلاف ورزیاں امریکی سفارت کاری کی ناکامی کی دلیل ہے، بقائی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بدھ کے روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں سفارتی اور مذاکراتی عمل کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ سفارتی عمل خلا میں انجام نہیں پاتا بلکہ کسی بھی مذاکراتی یا سفارتی کوشش کو آگے بڑھانے کے لیے کم از کم ایک مناسب اور پرامن ماحول درکار ہوتا ہے تاکہ سفارت کاری کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔
اسماعیل بقائی نے کہا کہ بدقسمتی سے امریکی حکومت متضاد پیغامات، اپنے موقف اور مطالبات میں بار بار تبدیلی اور جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں کے ذریعے سفارتی عمل کو نقصان پہنچا رہی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ لبنان میں اسرائیلی حکومت کی جانب سے جنگ بندی کی بار بار خلاف ورزیاں بھی مذاکراتی عمل پر منفی اثرات مرتب کر رہی ہیں۔
ایرانی ترجمان نے زور دے کر کہا کہ طاقت کے استعمال اور غیر قانونی اقدامات کی وجہ سے ہر سفارتی عمل شدید متاثر ہوتا ہے اور اس کے مثبت نتائج حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ باوقار ایرانی قوم دشمن کی کسی بھی سازش اور شرارت کا جرات، استقامت اور قومی عزم کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔
بقائی نے مزید کہا کہ ایرانی عوام اپنی ثقافتی، فکری اور تہذیبی میراث اور قومی سرمایہ سے آگاہ ہیں اور انہی بنیادوں پر ہر قسم کے چیلنج کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
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