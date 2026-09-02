ایران پر گزشتہ رات امریکی غیر انسانی جارحیت میں 18 شہید اور 108 زخمی، وزارتِ صحت

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزیرِ صحت ڈاکٹر محمد رضا ظفرقندی نے گزشتہ رات امریکی غیر انسانی جارحیت کے نتیجے میں شہید اور زخمی ہونے والوں کے اعداد وشمار جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کے مختلف صوبوں پر ہونے والے حملوں میں 18 افراد شہید اور 108 ہم وطن زخمی ہوئے ہیں۔
واضح رہے گزشتہ رات امریکی جارح افواج نے ایک مرتبہ پھر اسلامی جمہوریہ ایران کی خودمختاری کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظامی اور غیر نظامی مقامات کو نشانہ بنایا تھا؛ جس کے نتیجے میں شہادتیں اور سو سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔
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