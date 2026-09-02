حشد الشعبی کا داعش کے بچے کھچے عناصر کے خلاف آپریشن

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراقی سکیورٹی ذرائع نے صوبہ الانبار کے مغربی علاقوں میں حشد الشعبی کی جانب سے بڑے پیمانے پر فوجی تعیناتی کی اطلاع دی ہے، جس کا مقصد دہشت گرد عناصر کی کسی بھی ممکنہ سرگرمی کا مقابلہ کرنا ہے۔
عراقی ذرائع کے مطابق حشد الشعبی کے دستے مغربی الانبار کے صحرائی علاقوں سے لے کر صوبہ صلاح الدین کے صحرائی علاقوں کی سمت بڑے پیمانے پر تعینات کیے گئے ہیں۔ اس دوران صحرائی علاقوں کے داخلی راستوں اور ان راستوں پر مستقل اور متحرک چیک پوسٹیں قائم کی گئی ہیں جو الانبار کو صوبہ صلاح الدین سے ملانے والے مرکزی اور ذیلی راستوں تک جاتی ہیں۔
ذرائع نے بتایا کہ حشد الشعبی کی یہ پیشگی کارروائی دہشت گرد گروہوں کے باقی ماندہ عناصر کی نقل و حرکت سے متعلق اطلاعات موصول ہونے کے بعد شروع کی گئی ہے۔
سکیورٹی ذرائع کے مطابق اس آپریشن کا مقصد مغربی الانبار کے صحرائی علاقوں میں داعش کے باقی ماندہ عناصر کی موجودگی کے باعث کسی بھی ممکنہ سکیورٹی کشیدگی کو جنم لینے سے روکنا اور علاقے میں امن و استحکام کو یقینی بنانا ہے۔
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