ایرانی میزائل اردن میں امریکی اڈے سے براہ راست جا ٹکرایا، صہیونی میڈیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، صہیونی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ بعض اطلاعات میں اردن میں موجود امریکہ کے ایک فوجی اڈے پر ایرانی میزائلوں کے براہِ راست لگنے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔
یہ اطلاعات ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب ایران کی مسلح افواج نے حالیہ امریکی جارحیت کے جواب میں کارروائی شروع کی ہے۔ اردنی میڈیا نے بھی کچھ دیر قبل ملک کے مختلف علاقوں میں متعدد دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے کی اطلاع دی۔
بعض اطلاعات کے مطابق اردن میں واقع موفق السلطی ایئربیس پر شدید حملہ کیا گیا اور وہاں موجود امریکی فوجیوں کی تنصیبات کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔
ایرانی ذرائع کے مطابق، امریکہ نے آج ایک مرتبہ پھر ایران کے مختلف علاقوں پر حملے کیے، جس کے جواب میں ایرانی مسلح افواج نے فوری طور پر فیصلہ کن اور بھرپور کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔
آپ کا تبصرہ