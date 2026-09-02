اربیل اور سلیمانیہ میں ایرانی میزائل و ڈرون حملے اور شدید دھماکے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے خلاف امریکی فوج کی جارحانہ کارروائیوں کے جواب میں عراق کے شہر اربیل اور سلیمانیہ میں امریکی فوجی اڈوں اور تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد علاقے میں متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔
سپاہ پاسداران کے مطابق ایرانی مسلح افواج نے اربیل میں امریکی فوج سے متعلق ایک مرمتی و نگہداشت مرکز، فنی سازوسامان کے گوداموں اور جاسوسی غباروں کے رہنمائی نظام کو میزائل و ڈرون حملوں کے ذریعے تباہ کر دیا۔
دوسری جانب عرب میڈیا نے عراق کے شہر سلیمانیہ میں بھی شدید دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے کی اطلاع دی ہے، تاہم ان دھماکوں کی مکمل نوعیت اور ممکنہ نقصانات کے بارے میں مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔
ادھر بحرین کی خبر رساں ایجنسی نے دعوی کیا ہے کہ بحرین کے فضائی دفاعی نظام نے ملک کی فضائی حدود کے اوپر موجود ایرانی ڈرونز کو روک کر تباہ کر دیا۔
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