مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسدارانِ انقلابِ اسلامی کے کمانڈر ان چیف جنرل وحیدی نے یومِ فضائیہ کے موقع پر ایک پیغام میں کہا کہ فضائیہ اور سپاہ کی ہم آہنگی، دشمن کے حساب کتاب کو مزید درہم برہم کر دے گی۔
جنرل وحیدی کے پیغام کا متن مندرجہ ذیل ہے:
اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائیہ کے کمانڈر برادر ارجمند بریگیڈیئر جنرل علی رضا الہامی
السلام علیکم!
یکم ستمبر، ایران کی سرزمین کی فضائی حدود کے محافظوں کی قربانیوں کی یاد تازہ کرنے اور اسلامی وطن کے دفاع میں فوج کے فضائی دفاعی دستے کی گراں قدر خدمات کو خراجِ تحسین پیش کرنے کا ایک اہم موقع ہے۔
میں آپ کو اور اس فورس کے تمام بہادر، ذمہ دار اور ولایت کے وفادار کمانڈروں، عہدیداروں اور اہلکاروں کو اس مبارک دن کی دلی مبارک باد پیش کرتے ہوئے سمجھتا ہوں کہ آج ملک کے فضائی دفاع کی جو صلاحیتیں دنیا کے سامنے آئی ہیں، وہ ایران کے نوجوان سائنس دانوں کی صلاحیتوں اور استعداد پر اعتماد کا نتیجہ ہیں اور ایرانی قوم کے لیے امید و فخر کا باعث ہیں۔
اللہ کے فضل سے فوج اور سپاہ کے فضائی دفاعی دستوں کے درمیان بے مثال ہم آہنگی و یکجہتی، مربوط نیٹ ورکنگ، ٹیکنالوجی کی مسلسل جدت، اندرونی صلاحیتوں اور ایرانی علم پر مبنی نوجوانوں پر انحصار، فضائی میدان میں دشمن کے حساب کتاب کو مزید درہم برہم کر سکتا ہے اور ملک کے لیے قابلِ اعتماد قوت پیدا کر سکتا ہے۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے فضائی دفاع کے قابلِ فخر شہیدوں، بالخصوص ان بلند مرتبہ شہداء کی یاد کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے جنہوں نے دوسرے اور تیسرے دفاعِ مقدس کے دوران ملک کی فضائی حدود کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کیں، میں بارگاہِ خداوندِ متعال سے آپ اور اس فورس کے ایک ایک بہادر و ماہر سپاہی کی مزید کامیابی اور سربلندی کے لیے دعاگو ہوں۔ یہ کامیابی حضرت ولی عصرؑ کی عنایات اور اسلامی انقلاب کے عظیم رہبر و مسلح افواج کے کمانڈر، حضرت آیت اللہ امام سید مجتبیٰ حسینی خامنہ ای (دام ظلہ العالی) کی حکیمانہ ہدایات، احکامات اور تدابیر کی پیروی کے سائے میں حاصل ہو۔
مجھے امید ہے کہ تمام مسلح افواج کے درمیان مزید اتحاد، یکجہتی اور باہمی تعاون کے ذریعے ایران اسلامی، ہمیشہ شاندار اور محفوظ آسمان، قومی عزت و اقتدار کے مضبوط ترین محاذ کے طور پر قائم و دائم رہے گا۔
میجر جنرل احمد وحیدی، کمانڈر ان چیف، سپاہ پاسدارانِ انقلابِ اسلامی
یکم ستمبر 2026
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