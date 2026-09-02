بحرین میں امریکی اڈے پر ایرانی آرمی کا ڈرون حملہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی آرمی کے شعبۂ تعلقات عامہ نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی علاقوں پر دشمن کی جارحیت کے جواب میں آپریشن صاعقہ کے 29ویں مرحلے کے دوران بحرین میں واقع شیخ عیسی اڈے پر امریکی فوج کی ریڈار تنصیبات اور فوجیوں کے اجتماع کے مراکز کو بڑی تعداد میں خودکش ڈرونز سے نشانہ بنایا گیا۔
بیان کے مطابق شیخ عیسی اڈا خلیج فارس کے خطے میں امریکہ کے اہم اور حساس فوجی اڈوں میں شمار ہوتا ہے، جہاں ہیلی کاپٹروں اور ڈرونز کے پرزہ جات کی مرمت و دیکھ بھال کے علاوہ جاسوسی طیارے بھی موجود رہتے ہیں۔
ایرانی فوج نے کہا ہے کہ اس نے دشمن کی کارروائیوں کا وسیع اور فیصلہ کن جواب دیا ہے اور جارح قوتوں سے سخت انتقام لینے کا سلسلہ جاری رہے گا۔
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