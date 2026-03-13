ایران نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا؛ حزب اللہ ناقابل تسخیر ہے، امریکہ اور اسرائیل کا اعتراف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف جاری جارحیت کے چودھویں روز، ایران اور مزاحمتی محور نے امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس دوران مقبوضہ علاقوں میں مختلف مقامات پر خطرے کے الارم بجتے رہے اور اسرائیلی آباد کار خوف و ہراس کے عالم میں پناہ گاہوں میں فرار ہوتے رہے۔
ایران نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، امریکی میڈیا
امریکی چینل این بی سی نے کہا ہے کہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے جاری حملوں کے باوجود عالمی معیشت کو متاثر کرکے اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق ایران عالمی توانائی کی ترسیل کے لیے ایک اہم راستے کو بند کرنے میں کامیاب رہا ہے۔
اسرائیلیوں کو مقبوضہ علاقوں میں کیمروں کی ہیکنگ کا خوف
اسرائیلی حکام نے مقبوضہ علاقوں میں نگرانی والے کیمروں کے ہیک ہونے کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیلی سائبر سیکیورٹی اتھارٹی نے اسرائیلی آباد کاروں سے کہا ہے کہ وہ نگرانی والے کیمروں کو انٹرنیٹ سے منقطع کر دیں یا ان تک رسائی کو خفیہ کوڈ کے ذریعے مسدود کر دیں۔
اس اقدام کا مقصد مقبوضہ علاقوں میں نگرانی والے کیمروں کی ہیکنگ کے خدشات کو دور کرنا ہے۔ قبل ازیں یہ اطلاعات بھی سامنے آئی تھیں کہ مقبوضہ علاقوں میں نگرانی والے کیمروں کو ہیکر گروپس نے نشانہ بنایا ہے۔
ایران کے بعض جدید ہتھیار ابھی استعمال نہیں ہوئے، فائنینشل ٹائمز
فائنینشل ٹائمز نے امریکی افواج کے خصوصی آپریشنز کمانڈ کے سابق سربراہ کے حوالے سے بتایا ہے کہ کم وسائل کے ساتھ کسی نے بھی ایرانیوں سے زیادہ کامیابیاں حاصل نہیں کیں۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران کو نہ صرف ہماری پوزیشنوں کے بارے میں بلکہ ہماری زندگی کے بہت سے پہلوؤں اور ایک فوج کے طور پر ہمارے کام کرنے کے طریقے کے بارے میں بھی درست معلومات ہیں۔
رپورٹ کے مطابق تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ایران کے کچھ جدید ترین میزائل اور ڈرون ابھی تک اس تنازعہ میں استعمال نہیں ہوئے ہیں۔
