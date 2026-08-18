عراق، ہتھیاروں پر حکومتی کنڑول، ہادی العامری کا قومی مفادات کے تحت حل پر اصرار

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عراقی بدر تنظیم کے سیکریٹری جنرل ہادی العامری نے عراق میں اسلحے کو حکومت کے اختیار میں رکھنے کے معاملے پر تمام فریقوں سے اعتدال اور صبر اختیار کرنے اور اپنے مؤقف میں کشیدگی پیدا کرنے سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔
عراقی خبر رساں ایجنسی واع کے مطابق ہادی العامری نے اسلحے کی حکومتی اجارہ داری کے معاملے پر تمام فریقوں سے اعتدال اور پُرسکون رویہ اپنانے اور کشیدگی میں اضافے سے گریز کرنے کا مطالبہ کیا۔
بدر تنظیم کے سیکریٹری جنرل نے تمام جماعتوں پر زور دیا کہ وہ قومی مفاد کو ترجیح دینے کے اصول کو اپنائیں۔ انہیں عراق کے وزیر اعظم علی الزیدی اور مزاحمتی قوتوں کی نیک نیتی، تدبر اور اس بات کے عزم پر پختہ اعتماد ہے کہ اسلحے کی حکومتی اجارہ داری کے معاملے میں قومی پہلو کو یقینی بنایا جائے گا۔
انہوں نے عجلت میں کیے جانے والے، غیر سوچے سمجھے یا اشتعال انگیز اقدامات کے نتائج سے خبردار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ تمام فریق اپنے بیانات، اعلانات اور میڈیا سرگرمیوں میں اشتعال انگیز اور ناقابل جواز لہجے سے گریز کریں گے اور حالات کے بارے میں غلط فہمی اور غیر محتاط اندازوں سے بھی اجتناب کریں گے۔
العامری نے اسلحے کی حکومتی اجارہ داری کے معاملے میں تمام فریقوں سے قومی ذمہ داری کے جذبے کے ساتھ بات چیت اور تعاون کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کیا جائے جس سے بیرونی فریقوں کو عراق کے معاملات میں مداخلت، تسلط قائم کرنے اور ملک کے سکیورٹی، سیاسی و اقتصادی فیصلوں کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے بہانہ مل سکے۔
انہوں نے واضح کیا کہ اسلحے کو حکومت کے اختیار میں رکھنے کا معاملہ مکمل طور پر قومی اور عراقی مسئلہ ہے اور اس حوالے سے کوئی بھی فیصلہ صرف عراق کو ہی کرنا چاہیے، کیونکہ عراقی عوام اس معاملے کو اعلی کارکردگی اور ذمہ داری کے ساتھ حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
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