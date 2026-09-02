امریکہ سے تعاون کرنے والے سنگین نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں، خاتم الانبیاء ہیڈکوارٹر کا انتباہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، خاتم الانبیاء سینٹرل ڈیفنس ہیڈکوارٹر کے ترجمان کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے کہا ہے کہ امریکی فوج کی جانب سے ایران کے جنوبی علاقوں میں بعض فوجی اور غیر فوجی مقامات پر فضائی حملوں اور بمباری کے جواب میں ایرانی مسلح افواج نے خطے میں امریکی اڈوں کو میزائلوں اور ڈرونز سے نشانہ بنایا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ان کارروائیوں کے نتیجے میں امریکی اڈوں کے بنیادی ڈھانچے، تنصیبات، ہتھیاروں اور فوجی سازوسامان کو بھاری نقصان پہنچا، جبکہ متعدد امریکی کمانڈروں اور فوجیوں کے ہلاک یا زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔
ترجمان نے کہا کہ امریکیوں کے خلاف یہ سبق آموز جارحانہ کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک وہ اپنے جرائم پر پشیمان نہیں ہوتے۔
کرنل ذوالفقاری نے مزید خبردار کیا کہ خطے میں امریکی شرارتوں کا سلسلہ جاری رہا تو اسے مزید بھاری، وسیع اور تباہ کن ردعمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔
انہوں نے کہا کہ جو بھی ملک امریکی فوج کے ساتھ تعاون کرے گا، اسے اس کے خطرناک نتائج بھگتنا پڑے گا۔
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