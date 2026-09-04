ایران اور چین کا تمام شعبوں میں اسٹریٹجک تعاون بڑھانے پر اتفاق

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران اور چین نے مختلف شعبوں میں اسٹریٹجک تعاون اور باہمی تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔
ایرانی چیف جسٹس غلام حسین محسنی اژهای نے چین کی سپریم پیپلز کورٹ کے صدر سے ملاقات میں کہا کہ ایران چین کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔
انہوں نے قانونی اور عدالتی شعبوں میں تجربات کے تبادلے، باہمی مفاہمتی یادداشتوں پر مکمل عمل درآمد اور عدالتی امور میں مصنوعی ذہانت و ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے استعمال سمیت تعاون بڑھانے پر زور دیا۔
چینی سپریم پیپلز کورٹ کے صدر نے حالیہ جنگوں کے دوران ایرانی عوام کی ثابت قدمی کو بھی سراہا اور امید ظاہر کی کہ چین اور ایران کے تعلقات تمام شعبوں میں مزید وسعت اختیار کریں گے۔
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