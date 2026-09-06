او آئی سی، ایرانی ٹینکروں پر امریکی حملہ قابل مذمت ہے، ایرانی مشن

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی تعاون تنظیم میں ایران کے مشن نے خلیج فارس میں ایرانی آئل ٹینکر پر امریکی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے بزدلانہ حملہ قرار دیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق او آئی سی میں ایرانی مشن نے امریکی آئل ٹینکر حملے اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ اس کارروائی کو درست نشانے اور پیشہ ورانہ مہارت قرار دینا قابل قبول نہیں۔
ایرانی مشن نے کہا کہ ایک تجارتی آئل ٹینکر پر بزدلانہ حملہ کوئی ایسی کارروائی نہیں جس پر فخر کیا جائے یا جس کی تعریف کی جائے۔
ایرانی مشن نے اپنے بیان میں سوال اٹھایا کہ اگر شہری اہداف کو نقصان پہنچانے والے واقعات کو صرف غلطی یا نشانے کی غلطی قرار دیا جا سکتا ہے تو میناب کے ایک ابتدائی اسکول، لامرد کے ایک اسپورٹس کلب، کوہستک میں شادی کی تقریب اور دیگر شہری مقامات پر حملوں کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟
ایرانی مشن نے کہا کہ امریکی سینٹ کام کا بیان ایران کے خلاف جارحیت کے دوران ہونے والے تمام اقدامات کی ذمہ داری قبول کرنے کے مترادف ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ امریکہ اپنی سہولت کے مطابق کبھی کسی کارروائی کو درست نشانہ قرار دیتا ہے اور جب شہریوں کو نقصان پہنچتا ہے تو اسے غلطی کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
ایرانی مشن نے زور دیا کہ انسانی جانوں اور شہری تنصیبات کے حوالے سے دوہرا معیار اختیار نہیں کیا جانا چاہیے۔
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