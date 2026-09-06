اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں تعداد کم کرنے کی تیاری کر رہی ہے، صہیونی ذرائع

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسرائیلی سکیورٹی کے متعدد حکام نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں اپنی موجودگی کم کرنے کی تیاری کر رہی ہے اور اپنی فوجی نفری کو اسرائیلی سرحد کے قریب منتقل کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔
تفصیلات کے مطابق، اسرائیلی سرکاری ریڈیو اور ٹیلی ویژن نے سکیورٹی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ جنوبی لبنان کے علاقے علی الطاہر میں سرنگوں کو تباہ کرنے کے بعد اسرائیلی فوج اپنی نفری کم کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔
رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں ایک نیا حفاظتی علاقہ قائم کرنے کے امکان پر بھی غور کیا ہے۔ یہ علاقہ موجودہ پوزیشنوں کے مقابلے میں اسرائیلی سرحد کے زیادہ قریب ہوگا۔
سکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج جنوبی لبنان کے کچھ علاقوں سے پیچھے ہٹ کر مقبوضہ فلسطین کی سرحد کے قریب، تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر اندر نئی پوزیشنوں پر تعینات ہوگی۔
اسرائیلی سرکاری ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے مطابق فوج کی دوبارہ تعیناتی کے اس منصوبے کو سرمئی لکیر کا نام دیا گیا ہے۔ اس علاقے میں فوجی کارروائیوں کے لیے مختلف مقامات قائم کیے جائیں گے۔
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