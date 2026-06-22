آپریشن "شہر کی دھاڑ" کے دوران 9 ہزار سے زائد صہیونی زخمی، اسرائیلی وزارت صحت کا اعتراف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسرائیلی وزارت صحت نے تازہ اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ "آپریشن شیر کی دھاڑ" کے آغاز سے اب تک مقبوضہ فلسطین میں زخمی ہونے والے افراد کی تعداد 9 ہزار 272 تک پہنچ گئی ہے۔
عرب ذرائع ابلاغ کے مطابق اسرائیلی وزارت صحت کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صرف گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید پانچ زخمیوں کو اسپتالوں میں داخل کیا گیا۔
جاری کردہ اعداد و شمار سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ایران سے متعلق حالیہ پیش رفت کے بعد مقبوضہ فلسطین کے شمالی محاذ پر زخمیوں کی تعداد ایک ہزار 373 تک پہنچ چکی ہے۔
رپورٹ کے مطابق لبنان کے ساتھ جنگ بندی کے بعد بھی شمالی محاذ پر کم از کم 955 افراد زخمی ہوئے ہیں، جو سرحدی کشیدگی اور سکیورٹی صورت حال کے تسلسل کی عکاسی کرتا ہے۔
دریں اثنا، لبنان کی اسلامی مزاحمتی فورسز جنوبی لبنان میں اسرائیلی افواج کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور اسرائیلی فوج کی پوزیشنوں، فوجی اجتماعات اور عسکری ساز و سامان کو نشانہ بنانے کا دعوی کر رہی ہیں۔
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