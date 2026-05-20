شمالی محاذ پر زخمیوں کی تعداد 882 تک پہنچ گئی، صہیونی وزارت صحت

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسرائیلی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک 8 ہزار 783 زخمی مختلف اسپتالوں میں رجسٹر ہو چکے ہیں۔ یہ اعداد و شمار 28 فروری سے 19 مئی تک کے ہیں۔
وزارت کے مطابق، شمالی محاذ سے 882 زخمیوں کو اسپتالوں میں لایا گیا ہے۔ لبنان کے ساتھ جنگ بندی کے بعد بھی اسی محاذ پر 464 زخمیوں کے کیس درج ہوئے۔
وزارتِ صحت نے یہ بھی بتایا کہ گذشتہ روز 12 نئے زخمی اسپتالوں میں داخل کیے گئے۔ اسی دن اسرائیلی فوج نے اطلاع دی کہ مغلان بریگیڈ کا ایک کرنل مارا گیا جبکہ سرحدی جھڑپوں میں کئی فوجی زخمی ہوئے۔
مزید یہ کہ المنارہ نامی علاقے میں ایک فوجی گاڑی پر ڈرون گرنے سے دو افراد زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ، تل ابیب میں وزارتِ دفاع کے ایک بیس پر ایک افسر کی خودکشی کا واقعہ بھی رپورٹ ہوا ہے۔
اس کے ساتھ اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ جنوبی لبنان میں ایک اور اسرائیلی افسر مارا گیا۔ یہ واقعہ القوزح نامی علاقے میں پیش آیا، جو سرحد کے بہت قریب ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لبنان کے ساتھ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل مختلف مقامات کو حزب اللہ کے خلاف کارروائی کے نام پر نشانہ بنا رہا ہے۔
دوسری جانب امریکا نے اعلان کیا ہے کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کو 45 دن کے لیے بڑھا دیا گیا ہے۔
