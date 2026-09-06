امریکی طیارہ بردار بحری جہاز اور جنگی جہاز پر حملہ؛ دشمن فرار ہونے پر مجبور

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے شعبۂ تعلقات عامہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سپاہ کی فضائیہ نے متعدد بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے امریکی بحریہ کے ایک طیارہ بردار بحری جہاز اور ایک جنگی جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔
بیان کے مطابق امریکی بحریہ کے یہ دونوں جنگی جہاز ایرانی کشتیوں کے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہے تھے اور سمندری محاصرے کی کارروائی میں شریک تھے۔
سپاہ پاسداران کا کہنا ہے کہ میزائل حملے کے نتیجے میں دونوں جنگی بحری جہازوں کو نقصان پہنچا، جس کے بعد مزید حملے کے خوف سے انہیں جنگی علاقے سے پیچھے ہٹنے اور فرار ہونے پر مجبور ہونا پڑا۔
سپاہ پاسداران نے امریکی مرکزی کمان کی جانب سے حملے کی تصدیق کو اس کارروائی کا واضح ثبوت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ واقعہ امریکی حکمتِ عملی کی ناکامی اور سپاہ پاسداران کی حملہ کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ایران کی مسلح افواج ملک کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور ایرانی عوام کی بھرپور حمایت اور میدان میں موجودگی کے ساتھ ایرانی جنگجو دشمن کو اپنے مقاصد حاصل کرنے سے روک رہے ہیں۔
سپاہ پاسداران نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ اپنی جارحانہ کارروائیاں جاری رکھے تو اسے ایران کی مسلح افواج کی جانب سے مزید سخت اور فیصلہ کن جواب کا سامنا کرنا ہوگا۔
آپ کا تبصرہ