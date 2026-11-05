مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، انتخابات میں بھاری شکست کے بعد امریکی حکمران جماعت کے اندر ایران کے خلاف نئی جنگ کے حوالے سے شدید اختلافات پیدا ہوگئے ہیں۔
تفصیلات کے مطابق امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے باخبر ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے بعض عہدیدار انہیں ایران کے خلاف نئے فوجی حملے کرنے کی جانب راغب کر رہے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق، اس کے برعکس امریکی حکومت کے بعض دیگر عہدیداروں کا خیال ہے کہ ٹرمپ کو ایران کے خلاف فوجی کارروائیاں ختم کردینی چاہئیں۔
نائب صدر جے ڈی وینس سمیت پارٹی کے بعض رہنما ایران کے خلاف جنگ اور اسرائیل کی حمایت کو انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کی شکست کی وجہ سمجھتے ہیں۔
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