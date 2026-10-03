ایرانی خلائی تحقیقاتی ادارہ: گوگل ارتھ کی جلد رونمائی؛ مقامی جی پی ایس کا متبادل بھی منظر عام پر

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، نادر مکاری نے وزارتِ مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مقام پر منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ سسٹم دو حصوں، عمومی اور تجارتی، میں پیش کیا جائے گا۔ عمومی ورژن میں سیٹلائٹ نقشہ جات کی عمومی خدمات سے ملتی جلتی سہولیات فراہم کی جائیں گی، جبکہ تجارتی ورژن میں صارفین کو ڈیٹا پروسیسنگ کے مختلف آلات اور خصوصی نتائج حاصل کرنے کے لیے سہولیات تک رسائی حاصل ہوگی۔
انہوں نے کہا کہ ’’ایران زمین‘‘ سسٹم کی تیاری مکمل ہو چکی ہے اور اس کی جلد رونمائی کی جائے گی۔
ایرانی خلائی تحقیقاتی ادارے کے سربراہ نے اس نشست کے آغاز میں ملک کے لیے درست مقام کے تعین اور نیویگیشن کی اسٹریٹجک اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ رواں سال کے ابتدائی مہینوں میں خلائی نیویگیشن کی ایک اسٹریٹجک دستاویز تیار کی گئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم نے مختلف تکنیکی آپشنز کا بغور جائزہ لیا اور ایک مدون اسٹریٹجک فریم ورک تیار کیا، تاکہ ایک مقامی نیویگیشن سسٹم تک رسائی کی راہ ہموار ہو سکے۔
مکاری نے مزید کہا کہ اس جامع دستاویز میں جدید طریقۂ کار، جن میں معاون اور افزودی نظام (Augmentation) اور ’’مواقع سے فائدہ اٹھانے والے سگنلز‘‘ (Signals of Opportunity) پر مبنی نیویگیشن شامل ہیں، براہِ راست ایجنڈے میں شامل کیے گئے ہیں۔ ہمارے محققین اور ماہرین اس وقت متعلقہ حصوں کی ڈیزائننگ اور تیاری میں مصروف ہیں اور طے شدہ منصوبے کے مطابق آئندہ سال اس اسٹریٹجک دستاویز کے پہلے عملی مرحلے پر عمل درآمد مکمل ہو جائے گا۔ اگرچہ ابتدائی مراحل اور ابتدائی ورژنز میں مطلوبہ حتمی درستگی حاصل نہ بھی ہو سکے، تاہم آئندہ سال قومی نیویگیشن سسٹم کے قیام کا آغاز ہو جائے گا۔
انہوں نے بعض بنیادی ڈھانچوں کو پہنچنے والے نقصانات اور ان تبدیلیوں کے تحقیقی ادارے کی ترجیحات اور نظاموں کی تاب آوری بڑھانے کے طریقۂ کار پر اثرات کے بارے میں کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ عمارتوں اور ڈھانچوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا بعض آلات ضائع ہو سکتے ہیں، لیکن تحقیقی ادارے کا اسٹریٹجک اور بنیادی سرمایہ اس کا علمی و ماہر افرادی قوت ہے۔ ہم بلا شبہ اور فوری طور پر اپنی سرگرمیوں کے چکر اور ویلیو چین میں واپس آ گئے اور منصوبوں کو دگنی رفتار سے آگے بڑھایا، یہاں تک کہ آج مختصر عرصے میں ہم متعدد اہم پلیٹ فارمز کو عملی استعمال میں لا چکے ہیں، جن کی ملک میں کمی واضح طور پر محسوس کی جا رہی تھی۔
انہوں نے منصوبوں کے مشن میں تبدیلیوں کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی نئی عملی ضروریات کے مطابق منصوبوں میں ہدفی انداز میں ازسرنو ترتیب دی گئی۔ مثال کے طور پر ’’سامان‘‘ کے مداری منتقلی کے بلاکس کی سیریز میں مائع ایندھن پر مبنی پروپلشن کی ترقی کا آغاز کیا گیا، جبکہ ’’ناہید‘‘ مواصلاتی سیٹلائٹس کے خاندان میں منظومہ سازی کی ٹیکنالوجیز نافذ کی گئیں تاکہ ہم دنیا میں رائج جدید طریقۂ کار کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔
ایرانی خلائی تحقیقاتی ادارے کے سربراہ نے خلائی شعبے میں مصنوعی ذہانت (AI) کی اہمیت کے بارے میں ایک اور سوال کے جواب میں زور دیتے ہوئے کہا کہ مصنوعی ذہانت سے ہمارا استفادہ کسی صورت صرف ڈیٹا کی ثانوی پروسیسنگ تک محدود نہیں؛ بلکہ خلائی صنعت کی پوری ویلیو چین میں، ابتدا سے انتہا تک، مصنوعی ذہانت استعمال کی جا رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت ہمارے ماہرین کے کام کا ایک آلہ ہے؛ منظوموں کے ڈیزائن اور تجزیے، مواقع سے فائدہ اٹھانے والی نیویگیشن، جدید مواصلاتی رابطوں اور ڈیٹا پروسیسنگ میں، بالخصوص ’’سپر ریزولوشن‘‘ (Super-Resolution) کے ذریعے تصاویر کی وضاحت بہتر بنانے، خرابیوں کی پیش گوئی اور بھیجی جانے والی معلومات کی تصحیح میں اس کا بنیادی کردار ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت پر مبنی یہ تمام الگورتھمز اور آلات مکمل طور پر اندرونِ ملک اور تحقیقی ادارے کے انجینئروں نے تیار کیے ہیں اور اس سلسلے میں ادارے سے باہر کسی قسم کا انحصار موجود نہیں۔
انہوں نے خیام ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کے ڈیٹا اور تصاویر سے سرکاری اداروں کے استفادے کی مقدار اور مستند اعداد و شمار کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ گزشتہ سال سے مختلف سرکاری اداروں کے ساتھ خیام سیٹلائٹ سے موصول ہونے والی تصاویر کی تقسیم اور فراہمی کا عمل شروع کیا گیا اور متعلقہ اداروں کے ساتھ متعدد ماہرین کی نشستیں منعقد کی گئیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ خوش قسمتی سے خیام کے ڈیٹا کو بہت مؤثر ردعمل حاصل ہوا ہے؛ مثال کے طور پر بلدیاتی اداروں نے شہری ترقی کی نگرانی، تعمیرات کی نگرانی اور خلاف ورزیوں کی روک تھام کے شعبوں میں ان درست تصاویر سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اسی طرح صنعتی اور بنیادی ڈھانچوں سے متعلق ادارے، جن میں نیشنل گیس کمپنی اور تیل و توانائی کی صنعتیں شامل ہیں، بھی اس صلاحیت سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس خیام سیٹلائٹ کے ڈیٹا کا مکمل آرکائیو موجود ہے اور ہم اسے قومی خلائی نظاموں کی ایپلی کیشنز اور پلیٹ فارمز کو ڈیٹا فراہم کرنے والے بنیادی مراکز میں سے ایک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔
انہوں نے نشست میں تحقیقاتی ادارے کی کامیابیوں کے عوام کی روزمرہ زندگی اور معاش پر براہِ راست اثرات کے بارے میں کہا کہ خلائی صنعت محض نظری تحقیق نہیں؛ اس کے اثرات معاشرے کی معیشت اور ماحولیات میں براہِ راست ظاہر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر معدنیات کے شعبے میں پیداوار کی مقدار کا اندازہ لگانا، ذخائر کی صورتِ حال کی نگرانی اور حتیٰ کہ نئے معدنی علاقوں کی نشاندہی بھی سیٹلائٹ ڈیٹا کی بنیاد پر ممکن ہے۔
مکاری نے یاد دلایا کہ ماحولیاتی بحرانوں کے شعبے میں زمین کے دھنسنے کے عمل کی نشاندہی اور نگرانی کا سب سے درست، کم لاگت اور سائنسی طریقہ خلائی ڈیٹا ہے۔ زراعت کے شعبے میں بھی زیرِ کاشت رقبے کا درست اندازہ اور پیداوار کی مقدار کی پیش گوئی خلائی نظاموں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ خشک سالی کے انتظام، ملک کے آبی علاقوں میں ہونے والی تبدیلیوں کی نگرانی اور قدرتی خطرات کے لیے ابتدائی انتباہ کے لیے خلائی ڈیٹا ایک ناگزیر ضرورت ہے۔
ایک اور صحافی نے تحقیقی ادارے میں ڈیجیٹل معیشت کے کردار اور ایپلی کیشنز پر مبنی ترجیحات کے بارے میں سوال کیا جس کا مکاری نے جواب دیتے ہوئے ایک اہم نکتے پر زور دیا اور کہا کہ عالمی ادارۂ تجارت سمیت بین الاقوامی اداروں کے تجزیوں کی بنیاد پر خلائی معیشت ڈیجیٹل معیشت کی ریڑھ کی ہڈی اور بنیادی ڈھانچہ سمجھی جاتی ہے۔ ڈیجیٹل معیشت کو ڈیٹا کے مسلسل بہاؤ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس ڈیٹا کا بڑا حصہ سیٹلائٹس کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے۔ خام سیٹلائٹ ڈیٹا پروسیسنگ کے بعد خدمت میں اور خدمت کاروبار اور اقتصادی قدر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ تحقیقی ادارے کا روایتی ڈھانچہ سیٹلائٹ اور ریموٹ سینسنگ و مواصلاتی ذیلی نظاموں کے تحقیقی مراکز پر مشتمل تھا، جو ٹیکنالوجی اور ہارڈویئر تیار کرتے تھے، لیکن اس ٹیکنالوجی کو ملک کے سرکاری اداروں کے لیے خدمات میں تبدیل کرنے کے لیے ایک آزاد بازو کی ضرورت تھی۔ اسی لیے وزیرِ مواصلات کی براہِ راست ہدایت پر ’’ایپلی کیشنز ریسرچ انسٹی ٹیوٹ‘‘ قائم کیا گیا تاکہ فیصلہ سازی میں معاون نظام کے طور پر ملک کی تمام صنعتوں کے لیے خصوصی نگرانی، مانیٹرنگ اور اسمارٹ مینجمنٹ کے آلات کو عملی شکل دی جا سکے۔
انہوں نے ناہید سیریز کے سیٹلائٹس کے مشن کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ’’ناہید 3‘‘ منصوبے میں جیو مدار (36 ہزار کلومیٹر کی بلندی پر زمین کے ساتھ ہم آہنگ مدار) تک پہنچنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جبکہ ’’ناہید 2‘‘ سیٹلائٹ میں توجہ کا محور منظومہ سازی کی ٹیکنالوجیز کی ترقی ہے تاکہ ملک کے اندر ایل ای او (LEO) مدار میں مقامی مواصلاتی سیٹلائٹ منظومہ قائم کرنے کی بنیاد فراہم کی جا سکے۔
ایران کے خلائی تحقیقاتی ادارے کے سربراہ نے مزید کہا کہ ہماری تنظیمی ذمہ داری ٹیکنالوجی کی ترقی، سیٹلائٹ کی تیاری اور منظوموں کی ڈیزائننگ ہے۔ ٹیکنالوجی ترقی کے اپنے فطری راستے پر آگے بڑھتی ہے اور ہماری پالیسی یہ ہے کہ دنیا میں ہونے والی تمام پیش رفت کو بغور مانیٹر کریں اور اس کی فنی معلومات کو استعمال کریں؛ لہٰذا ہماری حکمتِ عملی کسی مخصوص برانڈ یا کمپنی پر مرکوز نہیں، بلکہ ہم منظومہ سازی کی بنیادی ٹیکنالوجی پر مکمل عبور حاصل کرنے کے خواہاں ہیں۔
مکاری نے ایک اہم فنی رکاوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سیٹلائٹ منظوموں کے پیچیدہ ترین اور کلیدی اجزا میں سے ایک مواصلات اور بین السیٹلائٹ رابطے (Inter-Satellite Link یا ISL) کی ٹیکنالوجی ہے۔ خلائی تحقیقاتی ادارے کے ماہرین نے اس ٹیکنالوجی کو مقامی بنانے کا آغاز کر دیا ہے تاکہ ہم زمینی درمیانی اسٹیشنوں پر انحصار کیے بغیر ایرانی سیٹلائٹ منظومے کے اندر آزاد مداری نیٹ ورکنگ اور مستحکم ڈیٹا کے تبادلے کو ممکن بنا سکیں۔
خلائی تحقیقاتی ادارے کے سربراہ نے کہا کہ خلائی مشنز اور سیٹلائٹس کی لانچنگ میں ناکامی سے ہونے والے بھاری اخراجات کو کم کرنے کے لیے اس ادارے نے دو جدید مقامی ساختہ تھری ڈی سمیولیٹر سافٹ ویئر تیار کیے ہیں۔ یہ سافٹ ویئر لانچ سے قبل سیٹلائٹ کی کارکردگی کا درست جائزہ لے کر اور زمین پر خلائی ماحول کے حالات کی شبیہہ سازی کے ذریعے مشنز کی کامیابی کے اعتماد کی شرح میں نمایاں اضافہ کرتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ خلائی بنیاد پر خدمات کو زرعی پیداوار کی مقدار کا اندازہ لگانے، خشک سالی کی نگرانی اور پیش گوئی اور ملک کے آبی علاقوں کی نگرانی جیسے شعبوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔
نشست میں مکاری سے پوچھا گیا کہ آیا 40 روزہ جنگ کے نتیجے میں تحقیقی نمونوں یا طویل مدتی منصوبوں کا کام رک گیا ہے یا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان واقعات نے نہ صرف ہماری پیش رفت میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی بلکہ ملک کو زیادہ تیزی سے خدمات فراہم کرنے کے لیے ہماری طاقت اور عزم کو دوچند کر دیا ہے۔ ہم بہت مختصر عرصے میں سرگرمیوں کے چکر میں واپس آئے، منصوبوں کو ازسرنو ترتیب دیا اور سرکاری اداروں کے ساتھ اپنے تعاون کو وسعت دی۔ ’’ایران زمین‘‘ پلیٹ فارم کی ترقی اور ایپلی کیشنز کے نظاموں کا انضمام اس تیز رفتار واپسی کی عملی مثالیں ہیں۔
ایران کے خلائی تحقیقاتی ادارے کے سربراہ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم آلات اور عمارتوں پر انحصار نہیں کرتے؛ ہمارا اصل سرمایہ پرعزم ماہرین اور خودکفالت ہے، جو دوسروں کو ہماری ترقی کی سمت کا فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اسی خودکفالت کی بدولت ہم نے نہ صرف سابقہ منصوبوں کو مضبوطی سے جاری رکھا بلکہ جدید ٹیکنالوجیز کو استعمال کرتے ہوئے ملک کی ضروریات کو ترجیح دی۔
مکاری نے اس شعبے میں نئے کردار ادا کرنے والوں کے لیے ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ’’ایران زمین‘‘ نظام کے عملی ہونے اور آنے والی تبدیلیوں کے ساتھ ملک میں بڑی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ اسی سلسلے میں ہم ’’اسپیس انکیوبیشن سینٹر‘‘ قائم کر رہے ہیں تاکہ محققین اور نئی قائم ہونے والی کمپنیاں (اسٹارٹ اپس) خلائی صنعت میں فعال ہو سکیں۔ ہمارا مقصد خلائی صنعت کے لیے ایک مکمل ماحولیاتی نظام تشکیل دینا ہے، جس میں نجی شعبے سے لے کر علم پر مبنی کمپنیوں تک تمام کردار ادا کرنے والے اہم کردار ادا کریں۔
ایک اور صحافی کے سوال کے جواب میں انہوں نے جنگ کے نتیجے میں ہونے والے مالی نقصانات اور واقعات کے دوبارہ رونما ہونے کے امکان کے بارے میں کہا کہ ظاہر ہے کہ نقصانات ہوئے ہیں، لیکن ہم نے سیٹلائٹس کی ترقی کے لیے مطلوبہ بنیادی ڈھانچوں کو بہت تیزی سے بحال کر لیا۔ اگرچہ ہم ابھی حادثے سے پہلے کی 100 فیصد حالت تک نہیں پہنچے، لیکن جاری کام کے لیے ضروری حصوں کی مرمت اور تعمیر کر دی گئی ہے اور ہمیں توقع ہے کہ جلد ہی صورتِ حال پہلے سے بھی بہتر ہو جائے گی۔ نقصانات کی درست مالی مقدار کے تخمینے کے بارے میں بھی انتظامی اور فنی مراحل جاری ہیں اور حتمی رقم ابھی مشخص نہیں ہوئی۔
ایران کے خلائی تحقیقاتی ادارے کے سربراہ نے آنے والے برسوں میں اس ادارے کی کارکردگی جانچنے کے پیمانوں کے بارے میں سوال کے جواب میں کہا کہ اس دور میں ہماری نظر میں پیمانوں کی نوعیت تبدیل ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے بنیادی پیمانہ ’’لانچ کیے گئے سیٹلائٹس کی تعداد‘‘ تھا، لیکن اب ہماری ترجیح ’’خدمات کی فراہمی‘‘ کی طرف منتقل ہو گئی ہے۔ آج ہمارے پیمانوں میں کارکردگی، صارفین اور خدمات حاصل کرنے والوں کی تعداد اور سب سے بڑھ کر ملک کے حقیقی مسائل کو حل کرنے کی ہماری صلاحیت شامل ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ’’خلائی معیشت‘‘ ان اہم مسائل میں سے ایک ہے جس پر ہم نے توجہ مرکوز کی ہے اور خلائی معیشت کی اسمارٹ ترقی بھی اسی سلسلے میں متعین کی گئی ہے۔ ہمارے پیمانے تبدیل ہو چکے ہیں اور جلد ہی ہم اس تبدیلی اور اس کے نتائج کے بارے میں تفصیلی رپورٹس شائع کریں گے۔
مکاری نے بین الاقوامی تعاون اور خطے میں ایران کی پوزیشن کے بارے میں بھی کہا کہ بین الاقوامی سرگرمیاں دو بنیادی محوروں پر جاری ہیں۔ پہلے محور کے طور پر بین الاقوامی معیارات کی تدوین میں فعال شرکت ہے، جس کے سلسلے میں ہمارے محققین نے اقدامات کیے ہیں اور جلد ہی اس کی رپورٹس پیش کی جائیں گی۔ دوسرا محور دیگر ممالک کے ساتھ مشترکہ سیٹلائٹس کی تیاری ہے، جو خلائی تحقیقاتی ادارے کے ایجنڈے میں شامل ہے۔
انہوں نے ایران کی علاقائی پوزیشن کے بارے میں مزید کہا کہ مقامی ٹیکنالوجی اور خلائی بنیاد پر خدمات کی ترقی میں ہماری رفتار کو دیکھتے ہوئے ہم اپنا روڈ میپ مرتب کر رہے ہیں اور ان شاء اللہ آنے والے مہینوں میں خطے میں ایران کی خلائی ٹیکنالوجی کی پوزیشن اور اہمیت پہلے سے زیادہ واضح ہو جائے گی۔
ایران کے خلائی تحقیقاتی ادارے کے سربراہ نے اس نشست میں منصوبوں کی مالی معاونت کے نظام میں بنیادی تبدیلی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس دور میں ہونے والی اہم اور ساختی تبدیلیوں میں سے ایک مالی وسائل کی فراہمی کے طریقۂ کار میں تبدیلی ہے۔ ہماری حکمتِ عملی یہ ہے کہ منصوبوں کے لیے درکار مالی وسائل براہِ راست ان خدمات کے آرڈر اور ضروریات سے حاصل کیے جائیں جو خود صارفین اور درخواست دینے والے ادارے رکھتے ہیں۔
مکاری نے مزید کہا کہ اسی بنیاد پر ہم خصوصی اور ایپلی کیشن پر مبنی سیٹلائٹس کے ڈیزائن اور تیاری کی طرف بڑھے ہیں تاکہ ملک کی صنعتوں اور اداروں کی حقیقی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ اسی دوران ہم نے سرمایہ کاری کے نئے طریقۂ کار بھی تیار کیے ہیں تاکہ نجی شعبے اور سرمایہ کاروں کی سنجیدہ شرکت اور شمولیت کی راہ ہموار کی جا سکے۔
انہوں نے خلائی صنعت کے شعبے میں عالمی پیش رفت اور تجربات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آج بین الاقوامی سطح پر نجی شعبہ خلائی میدان کا مرکزی کردار بن چکا ہے؛ زمینی اسٹیشنوں کے انتظام سے، جو ایک تجارتی خدمت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لے کر لانچرز کی تیاری اور آپریشن تک، جو نجی کمپنیوں کے حوالے کیے گئے ہیں۔ ایران کے خلائی تحقیقاتی ادارے میں ہمارا واضح ہدف بھی یہ ہے کہ سرکاری بجٹ پر انحصار کو ممکنہ حد تک کم کیا جائے تاکہ ’’خلائی معیشت‘‘ حقیقی معنوں میں تشکیل پائے اور ملک کی خلائی سرگرمیاں خدمات کی فراہمی سے اپنی ترقیاتی لاگت پوری اور اس کا ازالہ کر سکیں۔
ایران کے خلائی تحقیقاتی ادارے کے سربراہ نے مختلف نیویگیشن آپشنز کا جائزہ لینے کے بعد ایک اہم حکمتِ عملی مرتب کی ہے تاکہ ایک ’’مقامی نیویگیشن منظومے‘‘ کے حصول کے ساتھ ساتھ ’’آگمنٹیشن‘‘ (Augmentation) کہلانے والے نئے طریقوں اور ’’مواقع سے فائدہ اٹھانے والی‘‘ نیویگیشن کے طریقوں کو بھی استعمال کیا جا سکے۔ یہ معاملہ اس وقت ادارے کے ایجنڈے میں شامل ہے اور اس کی بنیادی حکمتِ عملی کا حصہ ہے۔
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