مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے شعبۂ تعلقات عامہ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی فوج کا ایک MQM-170 ڈرون کامیاب الیکٹرانک جنگی کارروائی کے نتیجے میں بحفاظت زمین پر اتار لیا گیا۔
بیان کے مطابق، یہ اس نوعیت کا چوتھا ڈرون ہے جسے سپاہ پاسداران کی بحریہ کی الیکٹرانک جنگ اور ڈرون کمان نے اپنے قبضے میں لیا ہے، جبکہ آبنائے ہرمز کے علاقے میں سپاہ پاسداران کے فضائی دفاعی نظام کے ذریعے بحفاظت قبضے میں لیے جانے والا یہ آٹھواں ڈرون ہے۔
سپاہ پاسداران کے مطابق، مذکورہ ڈرون اس علاقے میں فضائی دفاعی نظاموں اور الیکٹرانک جنگی صلاحیتوں کا سراغ لگانے اور ان کی شناخت کے مقصد سے سرگرم تھا۔ اسے جزیرہ قشم کے جنوب میں بحریہ کے اہلکاروں نے کامیاب الیکٹرانک حملے کا نشانہ بنایا اور اس کی پرواز کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد بحفاظت زمین پر اتار لیا۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکی فوج نے اپنی فوجی جارحیت کے دوران جدید اور جدید ترین فوجی سازوسامان کی وسیع اقسام میدان میں اتاری ہیں، تاہم MQ-9 اور MQ-1 جیسے کئی ملین ڈالر مالیت کے ڈرونز سے لے کر MQM-170 اور لوکاس (Lucas) خودکش ڈرونز تک، سبھی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے نوجوان اور ماہر افسران کی ذہانت، جدت عمل اور صلاحیتوں کے سامنے یا تو نشانہ بن رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں یا غیر مؤثر بنائے جا رہے ہیں۔
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