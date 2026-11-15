مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، مصر اور پاکستان کے وزرائے خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے خطے کی تازہ صورتِ حال، کشیدگی پر قابو پانے اور تنازع کے دائرے کو وسیع ہونے سے روکنے کے لیے جاری کوششوں پر تبادلۂ خیال کیا ہے۔
مصر کی وزارتِ خارجہ کی ویب سائٹ کے مطابق، مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی اور پاکستان کے وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی۔
اس رابطے میں خطے کی صورتِ حال، کشیدگی کو قابو میں رکھنے اور تنازع کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جاری کوششوں پر بات چیت کی گئی۔
دونوں رہنماؤں نے بحران پر قابو پانے کے لیے پیش کی جانے والی کوششوں اور تجاویز کا بھی جائزہ لیا اور امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اور سفارتی عمل کی بحالی کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے کی غرض سے مشترکہ رابطہ کاری اور تعاون جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔
مصر اور پاکستان کے وزرائے خارجہ نے کشیدگی میں کمی لانے اور خطے میں استحکام بحال کرنے کی کوششوں کی حمایت کے لیے سفارتی سرگرمیوں میں تیزی لانے اور علاقائی چار فریقی میکانزم کے تحت کوششوں میں ہم آہنگی کو بھی ضروری قرار دیا۔
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