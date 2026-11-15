مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، فرانس میں ملک کی معاشی صورتِ حال اور عوام کے خلاف پولیس کے تشدد کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری ہیں اور شہری مختلف شہروں میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔
فرانس کی حکومت نے ملک گیر مظاہروں کے پیش نظر ملک بھر میں تقریباً 70 ہزار پولیس اہلکار اور سکیورٹی فورسز تعینات کی ہیں۔
فرانس 24 کے مطابق، فرانس کے مختلف علاقوں میں احتجاجی ریلیاں شروع ہوچکی ہیں۔ فرانسیسی وزیرِ داخلہ لوراں نونیز نے کہا ہے کہ ملک بھر میں 50 سے 60 احتجاجی مارچ متوقع ہیں۔
تاہم، یلو ویسٹ تحریک نے اپنی ویب سائٹ پر اعلان کیا ہے کہ ہفتے کے روز فرانس بھر میں 338 احتجاجی اجتماعات منعقد کیے جائیں گے۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی سے گفتگو کرتے ہوئے پولیس کے ایک ذریعے نے پیش گوئی کی کہ پیرس میں 30 ہزار سے 60 ہزار افراد احتجاج میں شریک ہوں گے۔
جاری ہونے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انسدادِ فسادات پولیس نے پیرس سمیت بعض شہروں میں احتجاجی اجتماعات پر دھاوا بولا، حالانکہ فرانسیسی وزارت داخلہ نے مجموعی صورت حال کو پرامن اور قابو میں قرار دیا تھا۔
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