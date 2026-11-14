مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسرائیلی فوج نے لبنان کے خلاف اپنی تازہ جارحیت میں ملک کے مختلف علاقوں پر توپ خانے سے گولہ باری کی۔
رپورٹ کے مطابق، اسرائیلی توپ خانے نے خیام کے قصبے، میفدون اور زوطر شرقی کے درمیان واقع علاقے، برعشیت کے مضافات اور منصوری کے قصبے کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ قصیر اور وادی زبقین پر بھی توپ خانے سے حملے کیے گئے۔
جنوبی لبنان کے علاقے دوحہ کفررمان میں بھی اسرائیلی فوج کی توپ خانے سے گولہ باری جاری رہی۔
دوسری جانب حزب اللہ لبنان نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں واقع ناصر اسپتال کی عمارت پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد شہری، ڈاکٹر، مریض اور اسپتال کا طبی عملہ شہید ہوا۔
حزب اللہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اس طرح کے حملے ایک نئے جنگی جرم کی حیثیت رکھتے ہیں، جو اسپتالوں اور طبی مراکز کے خلاف اسرائیلی حکومت کے انسانیت سوز جرائم کی طویل فہرست میں شامل ہوگیا ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ جرم ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیلی حکومت کی جانب سے غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے میں فلسطینی عوام کے خلاف وحشیانہ نسل کشی اور طبی مراکز کے تحفظ سے متعلق انسانی قوانین کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس جرم کو کسی بھی صورت جائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔
حزب اللہ نے عالمی برادری اور عرب ممالک کی شرمناک خاموشی کے نتائج سے بھی خبردار کیا۔
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