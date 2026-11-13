مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں واقع ناصر اسپتال پر حملے میں امریکی ساختہ بموں کے استعمال کے انکشاف کے بعد اسرائیل کے خلاف عالمی سطح پر اسلحہ پابندیاں عائد کرنے کے مطالبات دوبارہ سامنے آئے ہیں۔
یہ حملہ تقریباً نصف شب کے وقت کیا گیا، جس کے نتیجے میں 6 فلسطینی شہید اور 28 زخمی ہوگئے۔ زخمیوں میں ڈاکٹر اور مریض بھی شامل تھے۔
مرکز برائے بین الاقوامی پالیسی کے نائب صدر ڈیلن ولیمز نے اس حملے پر ردعمل دیتے ہوئے فوری اسلحہ پابندی کا مطالبہ کیا۔ ان کا یہ مطالبہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب طبی مراکز، عام شہریوں اور طبی عملے کو نشانہ بنائے جانے کے واقعات کے باعث امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی فوجی حمایت روکنے کے مطالبات میں اضافہ ہو رہا ہے۔
اسلحہ تحقیقاتی ادارے ’’آرمامنٹس ریسرچ سروسز‘‘ کے تجزیہ کار ٹریور بول نے نیویارک ٹائمز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ جائے وقوعہ کی تصاویر اور ویڈیوز میں امریکی ساختہ دو فضائی رہنمائی والے درست نشانے پر لگنے والے بموں کے باقیات دکھائی دیتے ہیں، جن میں سے ہر ایک کا وزن 250 پاؤنڈ تھا۔
دوسری جانب ویب سائٹ ’’کامن ڈریمز‘‘ نے اسرائیل کے لیے امریکی فوجی امداد کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کونسل آن فارن ریلیشنز کے اعداد و شمار کا حوالہ دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اکتوبر 2023ء سے اب تک منظور کیے گئے قوانین کے تحت اسرائیل کو کم از کم 16.3 ارب ڈالر کی براہِ راست فوجی امداد فراہم کی گئی ہے، جبکہ امریکی حکومت ہر سال مزید 3.8 ارب ڈالر بھی فراہم کرتی ہے۔
اس ویب سائٹ کے مطابق امریکہ کے سابق صدر جو بائیڈن اور موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومتوں نے غزہ میں اسرائیل کی جنگ کا دفاع کیا ہے، حالانکہ اس دوران اسپتالوں، صحافیوں، امدادی کارکنوں اور بچوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ تل ابیب متعدد بار یہ دعویٰ کرتے ہوئے طبی مراکز پر بمباری کا جواز پیش کرتا رہا ہے کہ حماس ان مقامات کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے۔
اس حملے میں زخمی ہونے والے سرجن ایمن ابوعبیدہ نے برطانوی اخبار گارڈین کو بتایا کہ اسرائیلی فوج نے مریضوں اور طبی عملے کو اسپتال خالی کرنے کے لیے پہلے سے کوئی انتباہ نہیں دیا تھا۔
ان کے مطابق سرجری وارڈ کے تمام مریض آپریشن کے منتظر تھے اور بمباری ایسے وقت میں ہوئی جب انہیں آرام کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے اسپتال کے اندر تباہی اور زخمیوں کی صورت حال بیان کرتے ہوئے بتایا کہ دھماکے کے نتیجے میں گہرا دھواں پھیل گیا، کمروں میں آگ لگ گئی اور زخمیوں کی چیخ و پکار سنائی دینے لگی۔ طبی عملے کے متعدد ارکان بھی جسم کے مختلف حصوں پر بم کے ٹکڑے لگنے سے زخمی ہوئے۔
یورپی کمشنر برائے مساوات، تیاری اور بحرانوں کے انتظام، حاجہ لحبیب نے کہا کہ بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت اسپتالوں کو تحفظ حاصل ہے اور انہیں فوجی اہداف نہیں بنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے واقعے کی فوری، آزادانہ اور غیر جانب دارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا تاکہ ذمہ داروں کا احتساب یقینی بنایا جاسکے اور شہریوں کا تحفظ ہو۔
دریں اثنا، کامن ڈریمز نے 52 سالہ فلسطینی سرجن رزق ابوشعیرہ کی شہادت کا بھی ذکر کیا، جو غزہ میں امریکی ڈاکٹروں کی خدمات پر بنائی گئی دستاویزی فلم ’’امریکن ڈاکٹر‘‘ میں بھی نظر آئے تھے۔ اس فلم میں شامل امریکی سرجن فیروز سیدہوا نے بتایا کہ ابوشعیرہ ناصر میڈیکل کمپلیکس کے آپریشن تھیٹر کے ریکوری روم پر بمباری کے دوران اسپتال میں اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے ہوئے شہید ہوئے۔
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