مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹھ کے خلاف مواخذے کے سلسلے میں ایوان نمائندگان میں قرارداد کو کمیٹی کے سپرد کرنے کے حق میں 211 اور مخالفت میں 204 ووٹ پڑے۔ اس طرح پیٹ ہیگسٹھ کو فوری طور پر عہدے سے ہٹانے کی کوشش کامیاب نہ ہوسکی۔
ووٹنگ کے دوران ریپبلکن جماعت کے رکن تھامس میسی واحد رکن تھے جنہوں نے اپنی جماعت کے مؤقف کے برخلاف ووٹ دیا۔ انہوں نے اس سے قبل وزیر جنگ کے مواخذے کے لیے 34 صفحات پر مشتمل قرارداد پیش کی تھی، جس میں آٹھ الزامات شامل تھے۔
تھامس میسی کے مطابق پیٹ ہیگسٹھ نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی، کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران کے خلاف جنگ شروع کی اور دیگر خلاف ورزیوں کے مرتکب ہوئے۔
انہوں نے ستمبر میں بھی ہیگسٹھ کے خلاف آٹھ الزامات پر مشتمل مواخذے کی قرارداد پیش کی تھی، تاہم ایوان کے اسپیکر مائیک جانسن کی جانب سے اجلاس قبل از وقت ختم کیے جانے کے باعث اس پر ووٹنگ نہیں ہوسکی تھی۔
دوسری جانب ایوانِ نمائندگان میں ڈیموکریٹک جماعت کے اقلیتی رہنما حکیم جیفریز نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ اگر ڈیموکریٹس آئندہ سال کانگریس کا کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں تو وہ پیٹ ہیگسٹھ کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔
آپ کا تبصرہ