مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سیستان و بلوچستان کے شہر خاش میں قلعهبید پولیس چوکی پر مسلح حملے میں ملوث جیشالظلم سے وابستہ محمد عارف شہبخش ولد محمد اکبر کی سزائے موت پر آج صبح عمل درآمد کیا گیا۔
رپورٹ کے مطابق، جیشالظلم کے مسلح عناصر نے قلعهبید پولیس چوکی پر حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں پولیس کے متعدد اہلکار شہید اور کئی زخمی ہوگئے تھے۔
اس حملے میں ملوث ہونے کے الزام میں محمد عارف شہبخش کے خلاف بغاوت اور فسادات کے تحت مقدمہ چلایا گیا۔ تحقیقات مکمل ہونے اور عدالتی کارروائی کے بعد اسے ان الزامات میں سزائے موت سنائی گئی، جس پر قانونی مراحل اور ضابطے مکمل ہونے کے بعد آج صبح عمل درآمد کیا گیا۔
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