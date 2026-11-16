مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے نائب وزیر خارجہ برائے قانونی و بین الاقوامی امور کاظم غریب آبادی نے کہا کہ امریکہ نے گزشتہ ڈیڑھ سال کے دوران کم از کم تین مرتبہ اپنے وعدوں سے انحراف کیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سفارتی مذاکرات کی میز پر واشنگٹن پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔
انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی معاہدے میں ایران کی بنیادی شرائط کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان شرائط میں تمام محاذوں پر جنگ کا مستقل خاتمہ، امریکہ کی جانب سے عائد اقتصادی ناکہ بندی کا خاتمہ، ایران کے منجمد اثاثوں کی واپسی اور تیل کے شعبے سمیت بعض پابندیوں کا خاتمہ شامل ہے۔
غریب آبادی نے کہا کہ امریکہ نے سابقہ مفاہمت سے دستبردار ہونے اور اسے مکمل طور پر منسوخ کرنے کے بعد نئی پابندیاں عائد کیں۔ لہٰذا ان پابندیوں کی حیثیت کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے اور انہیں نئے مذاکرات کے لیے دباؤ کے ایک ذریعے کے طور پر باقی نہیں رکھا جا سکتا۔
انہوں نے مزید کہا کہ سابقہ مفاہمت کے بعد امریکہ نے خطے میں جو نئے فوجی سازوسامان اور افواج بھیجی ہیں، ان کا معاملہ بھی عملی اقدامات کے ذریعے حل کرنا ضروری ہے۔
ایرانی نائب وزیر خارجہ کے مطابق، ان اقدامات پر عمل درآمد میں زیادہ وقت درکار نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ثالثوں، بالخصوص قطر اور پاکستان کے ساتھ تقریباً دو ماہ کے مشاورتی عمل کے دوران ایران کے ابتدائی سات روزہ منصوبے کو کم کرکے دو روز تک محدود کر دیا گیا ہے۔ ان اقدامات پر دو دن میں عمل درآمد ممکن ہے، جس کے نتیجے میں آبنائے ہرمز دوبارہ کھولی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ اب بھی مذاکرات کی میز پر موجود ہے۔
غریب آبادی نے کہا کہ حتمی معاہدے کے متن کو تیار کرنے کے حوالے سے دونوں فریقوں کے درمیان اب بھی فاصلہ موجود ہے، کیونکہ امریکہ بعض اقدامات کو مؤخر کرنا چاہتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایران کو اس وقت دو صورتِ حال کا سامنا ہے: ایک سفارتی راستہ اور دوسرا مسلسل فوجی دھمکیوں اور جنگی حالات کا تسلسل۔ انہوں نے موجودہ صورتِ حال کو ’’نہ جنگ، نہ صلح‘‘ قرار دینے سے بھی اختلاف کیا اور کہا کہ قانونی اعتبار سے ایران اب بھی حالتِ جنگ میں ہے، کیونکہ امریکہ کی جانب سے اشتعال انگیز اقدامات اور ایران کے مفادات کے خلاف فوجی کارروائیاں جاری ہیں۔
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