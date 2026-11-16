مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور صدارت میں نائب صدر رہنے والے مائیک پنس نے کہا کہ کانگریس کے وسط مدتی انتخابات میں ووٹرز کی مایوسی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایران کے خلاف غیر قانونی جارحیت پانچ ہفتوں کے بعد نامعلوم وجوہات کی بنا پر روک دی گئی۔
انہوں نے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے مؤقف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وینس ایک اچھے انسان ہیں، لیکن اس معاملے میں ان کا مؤقف درست نہیں ہے۔
ٹرمپ انتظامیہ میں بدعنوانی کے حوالے سے پنس نے کہا کہ کابینہ کے ارکان کے خاندانوں اور خود صدر کے خاندان کے افراد بھی بدعنوانی میں ملوث ہیں، جو امریکی عوام کے لیے واقعی تشویش کا باعث ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرپٹو کرنسیوں کے ذریعے دولت میں ایک ارب ڈالر کا اضافہ امریکی عوام کے لیے حیران کن ہے۔
پنس کے مطابق، اس دولت کے بڑے حصے کا ذریعہ عرب دنیا میں موجود تھا اور یہ رقم ٹرمپ کی تقریبِ حلف برداری سے پہلے فراہم کی گئی تھی۔
انہوں نے کہا کہ ملک بھر کے دوروں کے دوران انہیں احساس ہوا کہ ان معاملات نے امریکہ کے مختلف علاقوں میں ٹرمپ کے بہت سے سخت حامیوں کو بھی پریشان کیا ہے۔
پنس نے مزید کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ اور ان کے خیال میں خود نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی ریپبلکن پارٹی کو ایسے راستے پر ڈال دیا ہے جو مالی ذمہ داری کے اصولوں سے بہت دور ہے۔
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