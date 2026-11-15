مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ خلیج فارس کے تین عرب ممالک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی حکومت اور خاندان سے متعلق بدعنوانی کے الزامات کی تحقیقات شروع ہونے کے امکان پر تشویش میں مبتلا ہیں۔ یہ تحقیقات ڈیموکریٹس کی جانب سے شروع کی جانی ہیں، جنہوں نے گزشتہ ہفتے ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں ایوانِ نمائندگان اور سینیٹ کا کنٹرول حاصل کیا ہے۔ ڈیموکریٹس نے ان معاملات سے متعلق تمام مالی لین دین کا سراغ لگانے کا وعدہ کیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق، ڈیموکریٹس نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کو آئندہ تحقیقات کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ توقع ہے کہ ان تحقیقات میں جائیدادوں کے سودوں، مالی سرمایہ کاریوں اور دیگر لین دین کا جائزہ لیا جائے گا، جن میں قطر کی جانب سے ٹرمپ کو تحفے میں دیا گیا 40 کروڑ ڈالر مالیت کا پرتعیش طیارہ بھی شامل ہے۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ڈیموکریٹک ارکانِ کانگریس نے مذکورہ ممالک کو خبردار کیا ہے کہ آئندہ تحقیقات میں تعاون نہ کرنے سے واشنگٹن کے ساتھ ان کے تعلقات خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ تاہم، باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ انہیں توقع نہیں کہ عرب ممالک کے حکام مطلوبہ معلومات فراہم کریں گے یا تحقیقات میں تعاون کریں گے۔
واشنگٹن پوسٹ کے مطابق، تحقیقات کا ایک اہم محور متحدہ عرب امارات کے ایک ادارے کی اس کرپٹو کرنسی کمپنی میں سرمایہ کاری بھی ہوگی جسے ٹرمپ خاندان کی حمایت حاصل ہے۔
شیخ طحنون بن زاید آل نہیان سے وابستہ ایک ادارے نے کرپٹو کرنسی کمپنی ’’ورلڈ لبرٹی فنانشل‘‘ میں 50 کروڑ ڈالر مالیت کے حصص خریدے تھے۔ شیخ طحنون متحدہ عرب امارات کے حکمران خاندان کے اہم افراد میں شامل ہیں۔ اس کمپنی کی بنیاد ٹرمپ کے تین بیٹوں اور امریکی صدر کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کے بیٹے زیک وٹکوف نے رکھی تھی۔ ڈیموکریٹک سینیٹر الزبتھ وارن نے اس وقت اس معاہدے کو کھلی بدعنوانی قرار دیا تھا۔
سعودی عرب نے بھی ٹرمپ خاندان سے وابستہ کاروباری سرگرمیوں میں سرمایہ کاری کی ہے۔ سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ نے 2021 میں ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کی ملکیتی نجی سرمایہ کاری کمپنی ’’افینیٹی پارٹنرز‘‘ میں دو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی تھی۔ ٹرمپ کی انتخابی کامیابی اور ان کی دوسری صدارتی مدت کے آغاز کے بعد سعودی عرب میں ان کے خاندان کی جائیدادوں سے متعلق کاروباری سرگرمیوں میں نمایاں توسیع ہوئی۔
رپورٹ کے مطابق، جولائی میں ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے طے پانے والا معاہدہ بھی متوقع تحقیقات کا اہم موضوع ہوگا، جس کے تحت سعودی عرب کو امریکی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے جوہری بجلی گھر تعمیر کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔
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