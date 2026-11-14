مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، جرمنی کے 70 شہروں میں ہزاروں افراد نے ملک گیر احتجاجی مظاہرے کرکے چانسلر فریڈرش مرز کی موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق بین الاقوامی اجلاس میں عدم شرکت پر اپنی ناراضی کا اظہار کیا۔
رپورٹ کے مطابق، متعدد جرمن شہریوں نے برلن میں چانسلر کے دفتر کے سامنے جمع ہوکر موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق کوپ 31 اجلاس میں فریڈرش مرز کی عدم شرکت کے خلاف احتجاج کیا۔
مظاہرین کا کہنا تھا کہ مرز کی انطالیہ میں ہونے والے اجلاس میں عدم شرکت موسمیاتی تحفظ سے متعلق ان کے سابقہ وعدوں سے پسپائی اور اس شعبے کے لیے مختص بجٹ میں کمی کے مترادف ہے۔
یہ احتجاج ماحولیاتی تحفظ کے لیے سرگرم تحریکوں کی شرکت سے جرمنی کے 70 شہروں میں منعقد کیے گئے۔ مقامی حکام کے مطابق، صرف ہیمبرگ میں ہونے والے مظاہرے میں تین ہزار افراد نے شرکت کی۔
مظاہرین نے جرمن چانسلر پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے گزشتہ بدھ کو ایک اطالوی ریستوران میں اپنی سالگرہ منانے کے لیے اس بین الاقوامی اجلاس میں شرکت سے گریز کیا۔
احتجاج کرنے والوں نے مطالبہ کیا کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر بنایا جائے اور تعمیراتی شعبے میں موسمیاتی حالات سے مطابقت رکھنے والے نظام کو نافذ کیا جائے۔
یہ مطالبات گزشتہ موسم گرما میں درجہ حرارت میں اضافے کے نتیجے میں ہونے والی ریکارڈ اموات اور جرمنی کے دریاؤں، بالخصوص دریائے رائن، میں پانی کی سطح غیر معمولی حد تک کم ہونے کے بعد سامنے آئے ہیں۔
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