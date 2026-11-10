مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے ایک اعلیٰ سکیورٹی عہدیدار نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایران کی سپریم نیشنل سکیورٹی کونسل کے سیکریٹری محسن رضائی اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے درمیان ممکنہ ملاقات کی خبروں کی تردید کی ہے۔
ایرانی عہدیدار نے کہا کہ مذاکرات کے حوالے سے ایران کی پالیسی اور منصوبہ بندی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور جب تک واشنگٹن ایران کی سات شرائط کے دائرے میں ٹھوس اقدامات نہیں کرتا، امریکہ کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات زیرِ غور نہیں ہیں۔
دوسری جانب، بعض اسرائیلی ذرائع ابلاغ کی جانب سے یہ دعویٰ بھی سامنے آیا تھا کہ ایران نے اپنے منجمد اثاثوں میں سے 8 ارب ڈالر کی رہائی کے بدلے آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے پر اتفاق کیا ہے، تاہم اس خبر کی بھی تردید کر دی گئی ہے۔
تہران سے موصولہ اطلاعات کے مطابق، ایران نے اس حوالے سے نہ تو کوئی معاہدہ کیا ہے اور نہ ہی اس نوعیت کی کوئی تجویز قبول کی ہے۔ ایران کا مؤقف بدستور یہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات سے قبل اس کی سات شرائط پوری کرنا ضروری ہے۔
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