12 بی-1 جنگی طیارے اچانک برطانیہ سے امریکہ منتقل

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ان میں سے تین بمبار طیارے گزشتہ روز امریکی ریاست جنوبی ڈکوٹا میں واقع اپنے مرکزی فضائی اڈے پر پہنچ گئے، جبکہ فرفورڈ میں تعینات تمام امریکی بمبار طیارے اب دوبارہ امریکا کے اندر اپنے مستقل اڈوں پر واپس آ چکے ہیں۔
امریکی حکام نے طیاروں کی اچانک منتقلی کی وجوہات پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے۔ بعض بمبار طیارے حالیہ دنوں ہی فرفورڈ اڈے پر تعینات کیے گئے تھے۔
ایک امریکی عہدیدار نے صرف اتنا کہا کہ یہ اقدام تین ہفتے قبل جاری کیے گئے سکیورٹی انتباہات کے تناظر میں کیا گیا، تاہم مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔
یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب برطانیہ کے فرفورڈ فضائی اڈے کے اطراف سکیورٹی صورتحال گزشتہ دنوں توجہ کا مرکز بنی رہی۔ 27 ستمبر 2026 کو برطانوی پولیس نے اڈے کے قریب پانچ افراد کو حراست میں لیا تھا، جس کے بعد تحقیقات کا دائرہ ممکنہ دہشت گردی کی منصوبہ بندی تک وسیع کر دیا گیا اور احتیاطی تدابیر کے طور پر متعدد خاندانوں کو قریبی علاقوں سے منتقل کیا گیا تھا۔
فرفورڈ اڈہ گزشتہ برسوں کے دوران مشرقِ وسطیٰ اور مغربی ایشیا سے متعلق امریکی فوجی سرگرمیوں میں اہم کردار ادا کرتا رہا ہے، جس کے باعث اس کے گرد پیش آنے والے سکیورٹی واقعات مقامی سطح سے بڑھ کر بین الاقوامی توجہ حاصل کرتے ہیں۔
تجزیہ کاروں کے مطابق امریکی بمبار طیاروں کی غیر متوقع واپسی اور فرفورڈ کے حالیہ سکیورٹی واقعات نے اس معاملے کے بارے میں مزید سوالات کھڑے کر دیے ہیں، جبکہ واشنگٹن اور لندن نے تاحال اس اقدام کی تفصیلی وضاحت نہیں کی۔
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