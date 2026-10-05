اسٹارلنک کی غیر قانونی سرگرمیوں پر ناروے کی عدم کاروائی؛ ایران کا احتجاج

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزارتِ خارجہ کے بین الاقوامی امن و سلامتی کے ڈائریکٹر جنرل محمد حسن نژاد پیرکُوہی نے تہران میں ناروے کے سفیر پاول بیور نستاد کو وزارتِ خارجہ طلب کیا اور ایران کے خلاف مداخلت پسندانہ اقدامات کو آگے بڑھانے کے لیے امریکہ اور غاصب صیہونی حکومت کی جانب سے اسٹارلنک سیٹلائٹ انٹرنیٹ نظام کے غلط استعمال کے عمل کی وضاحت کرتے ہوئے، ایران کی سرزمین میں اس نظام کی غیر مجاز سرگرمیوں کے حوالے سے ناروے کی عدم کاروائی پر اسلامی جمہوریہ ایران کا باضابطہ احتجاج ان تک پہنچایا۔
انہوں نے بین الاقوامی ٹیلی کمیونیکیشن یونین (ITU) میں اسٹارلنک نیٹ ورک کے رجسٹرڈ ملک کی حیثیت سے ناروے کی جانب سے اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنے پر شدید تنقید کرتے ہوئے زور دیا کہ حالیہ برسوں میں اس یونین کے ریڈیو ریگولیشن بورڈ (RRB) کے فیصلوں کی بنیاد پر ناروے کی حکومت ایران کی سرزمین میں اسٹارلنک کی غیر مجاز ترسیلات کو روکنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی پابند تھی؛ لیکن اسلامی جمہوریہ ایران کی بارہا تحقیقات کے باوجود ناروے کی جانب سے کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا گیا۔
ایرانی وزارتِ خارجہ کے بین الاقوامی امن و سلامتی کے ڈائریکٹر جنرل نے ایران کی خودمختاری اور قومی سلامتی کی خلاف ورزی کرنے والے اسٹارلنک سسٹم کی غیر مجاز سرگرمیوں کو روکنے کے لیے ناروے کی حکومت کی جانب سے مؤثر اور فوری اقدام کے سلسلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی درخواست کو فوری طور پر آگے پہنچانے کا مطالبہ کیا اور باضابطہ احتجاجی مراسلہ بھی ناروے کے سفیر کے حوالے کیا۔
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