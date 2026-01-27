ایران نے انٹیلی جنس اور فنی برتری ثابت کردی، جنگ کی صورت میں امریکہ کو شکست ہوگ، معروف عرب مبصر

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، معروف عرب اور علاقائی امور کے سینئر تجزیہ کار عبدالباری عطوان نے کہا ہے کہ ایران نے امریکہ کے مقابلے میں اپنی انٹیلی جنس اور تکنیکی برتری کو عملی طور پر ثابت کر دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایران پر کسی بھی ممکنہ حملے کا انجام یقینی شکست کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔
یمنی چینل سے گفتگو میں انہوں نے خبردار کیا کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی متکبرانہ پالیسیاں، چاہے وہ اندرونی سطح پر ہوں یا یمن، ایران، غزہ اور لبنان پر مشتمل مقاومتی بلاک کے خلاف، امریکہ کو ناگزیر داخلی انہدام اور بے مثال عالمی تنہائی کی طرف دھکیل رہی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ امریکہ اب ایک آمرانہ نظام اور جارح ملک میں تبدیل ہوچکا ہے جو عالمی استحکام کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ ٹرمپ دور میں مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن، مسلمانوں کی بین الاقوامی سرگرمیوں میں شرکت پر پابندیاں اور مختلف ریاستوں میں مہاجرین بالخصوص صومالی باشندوں کے خلاف مہم جوئی نے امریکہ کو دنیا میں نسل پرستی کا علمبردار بنا دیا ہے۔
عطوان کے مطابق یہ پالیسیاں آزادی اور انسانی حقوق سے متعلق امریکی دعوؤں کے مکمل برعکس ہیں۔ انہوں نے ٹرمپ کے دوہرے معیار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ تائیوان میں بغاوتوں کو ہوا دیتے ہیں اور ہانگ کانگ کے مظاہرین کو ہیرو قرار دیتے ہیں، لیکن میناپولس کے مظاہرین کو اندرونی دہشت گرد کہہ کر ان پر براہ راست گولیاں چلانے کا حکم دیتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ امریکہ عملی طور پر زوال پذیر ہے کیونکہ واشنگٹن کی مرکزی حکومت اب ریاستوں پر مؤثر کنٹرول کھو چکی ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے کیلیفورنیا کی مثال دی جو عالمی ادارۂ صحت کی مالی معاونت جاری رکھے ہوئے ہے اور ٹرمپ کے فیصلوں کو کھلے عام چیلنج کر رہی ہے۔ عطوان نے پیش گوئی کی کہ نیویارک اور ٹیکساس بھی جلد اسی راستے پر چلیں گے۔
عطوان نے یمن کے امریکی دباؤ کے مقابلے میں رویے کو ایک معجزہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یمنی میزائلوں کے خوف سے امریکی طیارہ بردار بحری جہاز نہر سویز اور شمالی بحیرۂ احمر کی طرف فرار ہوگئے، جو امریکہ کی کمزوری اور اس کی شکست کے آغاز کی واضح علامت ہے، جیسا کہ افغانستان اور عراق میں دیکھا جاچکا ہے۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ اگر امریکہ نے ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت کی تو وہاں بھی اسی ذلت آمیز انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران نے خاص طور پر اسٹارلنک جیسے سیٹلائٹ کو ناکام اور امریکی ٹیکنالوجیز میں خلل ڈال کر اپنی اطلاعاتی اور فنی برتری ثابت کر دی ہے۔
عطوان نے مزید کہا کہ ایران نے اب تک اپنی صلاحیتوں کا صرف 20 فیصد استعمال کیا ہے اور کسی بھی ہمہ گیر جنگ کی صورت میں وہ اپنی پوری طاقت بروئے کار لانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔
