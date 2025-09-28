غزہ میں فلسطینی مزاحمت کے تابڑ توڑ حملے، اسرائیلی ٹینک و فوجی گاڑیاں تباہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، فلسطینی مزاحمتی گروہوں نے غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج پر شدید حملے کیے، جن میں جدید مارٹر گولوں کا استعمال کرتے ہوئے فوجی گاڑیوں اور اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں کے نتیجے میں کئی اسرائیلی فوجی ہلاک و زخمی ہوئے جبکہ مرکاوا ٹینک اور بکتر بند گاڑیاں تباہ ہوگئیں۔
اسلامی جہاد کی عسکری شاخ القدس بریگیڈ کے ترجمان کے مطابق، مجاہدین نے غزہ کے صبرہ علاقے میں الاصیل چوراہے کے قریب اسرائیلی فوج کے مرکاوا ٹینک کو اینٹی ٹینک میزائل سے تباہ کیا۔
دوسری جانب، حماس کی عسکری شاخ القسام بریگیڈ نے دعوی کیا کہ اس کے جنگجوؤں نے تل الهوا کے علاقے میں برج الصالحی کے جنوب میں ایک اور مرکاوا ٹینک کو یاسین 105 مارٹر گولے سے نشانہ بنایا۔ اسی علاقے میں مسجد عمار بن یاسر کے قریب ایک اسرائیلی بکتر بند گاڑی کو بھی ٹیندوم گولے سے تباہ کیا گیا۔
مزاحمتی گروہوں کے مطابق، ایک گھر پر حملے کے لئے جمع اسرائیلی فوجیوں کو اینٹی پرسنل میزائل سے نشانہ بنایا گیا، جس میں کئی اہلکار ہلاک و زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ التفاح کے علاقے میں ایک اسرائیلی فوجی کو نشانہ باز نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔
فلسطینی مزاحمت کی جانب سے یہ حملے اسرائیلی جارحیت کے خلاف جوابی کارروائیوں کا حصہ ہیں، جن کا مقصد قابض افواج کو نقصان پہنچانا اور غزہ میں ان کی پیش قدمی کو روکنا ہے۔
