غزہ میں القسام بریگیڈ کے مہلک حملے، صہیونی فوج کو بھاری نقصان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے مجاہدین نے جنوبی غزہ کے علاقے تل الہوی میں واقع الراهبات الوردیه اسکول میں موجود اسرائیلی فوجیوں اور ان کی بکتر بند گاڑیوں پر شدید حملہ کیا۔
القسام کے بیان کے مطابق، مجاہدین نے انتہائی قریب سے اسرائیلی فوجیوں پر فائرنگ کی۔ اس کے علاوہ، دو اسرائیلی بکتر بند گاڑیوں کے اندر طاقتور بم پھینکے۔ اسی کارروائی میں ایک اسرائیلی مرکاوا ٹینک کو "العمل الفدائی" نامی بم سے تباہ کیا گیا۔
القسام کے مجاہدین نے زخمیوں کو نکالنے کے لیے اسرائیلی ہیلی کاپٹر کی آمد کی بھی تصدیق کی۔
القسام نے دوسری کارروائی میں جنوبی غزہ کے علاقے الصبرہ کے قریب ایک اور مرکاوا ٹینک کو دھماکے سے اڑانے کا دعوی کیا ہے۔
