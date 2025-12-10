ایران پر جارحیت کی مذمت اور باہمی تعاون میں وسعت پر اتفاق، ایران، سعودی عرب اور چین کا سہ فریقی اجلا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران، چین اور سعودی عرب نے اپنے تیسرے سہ فریقی کمیٹی اجلاس کا اختتام کر دیا ہے، اس موقع پر بیجنگ نے تہران اور ریاض کے مابین تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔
ایرانی نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی کی زیر صدارت اور سعودی نائب وزیر خارجہ ولید الخراجی اور چینی نائب وزیر خارجہ میاؤ ڈیو کی شرکت سے یہ سیشن منگل کے روز تہران میں ایرانی وزارت خارجہ میں منعقد ہوا۔
تینوں فریقین نے ایک مشترکہ بیان پر دستخط کیے، جس میں اہم وعدوں اور پیش رفت کے شعبوں کو واضح کیا گیا۔
اس بیان میں ایران اور سعودی عرب نے 2023 کے بیجنگ معاہدے کی تمام شقوں پر اپنے عزم کا اعادہ کیا، جس کے نتیجے میں چین کی ثالثی میں دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات بحال ہوئے تھے۔
دونوں ممالک نے اقوام متحدہ کے چارٹر، اسلامی تعاون تنظیم (او آئی سی) کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے تحت حاکمیت، علاقائی سالمیت، آزادی اور سلامتی کے احترام کی اہمیت پر بھی زور دیا۔
بیان میں مذاکرات میں سہولت فراہم کرنے اور معاہدے کے نفاذ کی نگرانی میں چین کے "مسلسل مثبت کردار" کی تعریف کی گئی۔
چین نے، اپنی طرف سے، تہران اور ریاض کی جانب سے سیاسی، اقتصادی، ثقافتی اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون کو بڑھانے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کی حمایت اور حوصلہ افزائی کی۔
مشترکہ بیان میں قونصلر رابطے میں ہونے والی پیش رفت کو اجاگر کیا گیا، جس نے 2025 میں 85,000 سے زائد ایرانی عازمین حج اور 210,000 سے زائد عازمین عمرہ کے محفوظ سفر کو ممکن بنایا۔
بیان میں ایرانی اور سعودی تحقیقی مراکز، تعلیمی اداروں، میڈیا تنظیموں اور ثقافتی اداروں کے مابین بڑھتے ہوئے تبادلے پر بھی اطمینان کا اظہار کیا گیا۔
مغربی ایشیا کے معاملات پر، تینوں نمائندوں نے فلسطین، لبنان اور شام میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کو فوری طور پر روکنے پر زور دیا، جبکہ ایرانی حاکمیت کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی۔
اجلاس میں ایرانی نمائندے نے جون میں ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے دوران سعودی عرب اور چین کی جانب سے ظاہر کی گئی غیر متزلزل حمایت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔
تمام فریقین نے اقوام متحدہ کی زیر نگرانی یمن میں ایک جامع سیاسی حل کے لیے اپنی حمایت کا بھی اعادہ کیا۔
ایران اور سعودی عرب نے مارچ 2023 میں چین کی ثالثی سے ہونے والے ایک معاہدے کے تحت سات سال کے تعطل کے بعد تعلقات بحال کیے تھے، جس کے تحت دونوں فریقین نے سفارتی مشن دوبارہ کھول دیے تھے۔
سہ فریقی کمیٹی کے پچھلے دور بیجنگ اور ریاض میں منعقد ہوئے تھے، جن کے دوران فریقین نے حاکمیت کے احترام اور عدم مداخلت کے عزم کا اعادہ کیا اور علاقائی مذاکرات کی حمایت کے لیے چین کی مسلسل ثالثی کو تسلیم کیا تھا۔
