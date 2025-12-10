  1. سياسي
10 دسمبر، 2025، 1:07 PM

دوطرفہ قونصلر کمیشن کے اجلاس میں ایرانی نائب وزیر خارجہ اور تاجک وزیر خارجہ کی ملاقات

ایران کے قونصلر، پارلیمانی اور ایرانی تارکین وطن کے امور کے نائب وزیر، وحید جلال زادہ، ایران-تاجکستان مشترکہ قونصلر کمیشن کے ساتویں اجلاس میں شرکت کے لیے دوشنبہ پہنچ گئے ہیں۔

انہوں نے اس سفر کے دوران تاجکستان کے وزیر خارجہ، سراج الدین مہرالدین، کے ساتھ مذاکرات کیے۔ دونوں عہدیداروں نے دوطرفہ قونصلر تعاون اور پارلیمانی رابطوں کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، اور جاری اقدامات و ان شعبوں کے بارے میں خیالات کا تبادلہ کیا جن میں مزید ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔

