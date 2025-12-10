دوطرفہ قونصلر کمیشن کے اجلاس میں ایرانی نائب وزیر خارجہ اور تاجک وزیر خارجہ کی ملاقات

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے قونصلر، پارلیمانی اور ایرانی تارکین وطن کے امور کے نائب وزیر، وحید جلال زادہ، ایران-تاجکستان مشترکہ قونصلر کمیشن کے ساتویں اجلاس میں شرکت کے لیے دوشنبہ پہنچے ہیں۔
انہوں نے اس سفر کے دوران تاجکستان کے وزیر خارجہ، سراج الدین مہرالدین، کے ساتھ مذاکرات کیے۔ دونوں عہدیداروں نے دوطرفہ قونصلر تعاون اور پارلیمانی رابطوں کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، اور جاری اقدامات و ان شعبوں کے بارے میں خیالات کا تبادلہ کیا جن میں مزید ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔
