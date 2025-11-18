غزہ کے بارے میں سلامتی کونسل میں امریکی قرارداد 13 ووٹوں سے منظور

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، نیویارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس پیر کی شب منعقد ہوا، جس میں امریکہ اور روس کی جانب سے غزہ کے بارے میں دو مسودہ قراردادوں پر بحث کی گئی۔ اس اجلاس میں غزہ کے بارے میں سلامتی کونسل کی قرارداد 13 ووٹوں سے منظور کی گئی۔
اقوام متحدہ میں امریکی نمائندے نے اجلاس میں کہا کہ غزہ گزشتہ دو برسوں میں زمین پر جہنم میں تبدیل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھوک عام ہے، امید کمزور ہے اور آج ہم ایک دو راہے پر کھڑے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کی پیش کردہ قرارداد صدر ٹرمپ کے منصوبے پر مبنی ہے اور یہ محض ایک کھوکھلا وعدہ نہیں بلکہ غزہ میں جنگ بندی کی ضمانت ہے۔ امریکی نمائندے نے کہا کہ ہم حماس کے ہاتھوں میں موجود تین اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں واپس لانے کے لیے پرعزم ہیں۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ قرارداد غزہ کو آزاد اور دہشت گردی سے پاک بنانے کی ضمانت دیتی ہے اور اس پر مثبت ووٹ دینا غزہ اور اسرائیل کی ماؤں کے لیے پیغام ہے کہ ہم انہیں نہیں بھولیں گے۔
الجزائر کے نمائندے نے کہا کہ قرارداد صدر ٹرمپ کے جامع منصوبے پر عمل درآمد کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ عرب اور اسلامی ممالک نے قرارداد کے حتمی مسودے کی حمایت کی ہے اور ہم فلسطینی عوام کے فیصلوں اور نمائندوں کا احترام کرتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ قرارداد اقوام متحدہ کے اس یقین کی عکاسی کرتی ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے تنازعے کا حل ممکن ہے اور یہ الحاق، قبضے اور جبری ہجرت کی مخالفت کرتی ہے۔ الجزائری نمائندے نے زور دیا کہ اب وقت ہے کہ عالمی برادری غزہ کی تعمیر نو میں مدد کرے۔
روسی نمائندے نے کہا کہ ہم اس قرارداد کی آسانی سے حمایت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دو ریاستی حل کے فریم ورک سے مطابقت نہیں رکھتی۔ انہوں نے کہا کہ قرارداد میں غزہ کی انتظامیہ کو فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کرنے کے وقت کا کوئی واضح خاکہ نہیں ہے اور یہ غزہ کو مغربی کنارے سے الگ کر سکتی ہے۔
چینی نمائندے نے کہا کہ قرارداد غیر شفاف ہے اور اس میں فلسطین کی خودمختاری اور ملکیت کو پوری طرح شامل نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرارداد دو ریاستی حل کے بین الاقوامی اجماع کو کمزور کرتی ہے۔
برطانوی نمائندے نے کہا کہ ہم نے قرارداد کو مثبت ووٹ دیا کیونکہ یہ امن منصوبے کے نفاذ کے لیے ایک اہم مرحلہ ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ غزہ کے راستے کھولے جائیں اور امداد بلا رکاوٹ پہنچائی جائے۔
سلامتی کونسل کے 13 ارکان نے امریکہ کی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا جبکہ روس اور چین نے غیر جانبدار رہتے ہوئے ووٹ دینے سے اجتناب کیا۔
