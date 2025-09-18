غزہ کو صہیونی فوجیوں کے لیے جہنم بنادیں گے، القسام بریگیڈ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، حماس کی عسکری شاخ القسام بریگیڈ نے اسرائیل کے غزہ پر ممکنہ حملے اور وہاں موجود فوجیوں کی صورتحال کے حوالے سے اہم بیان جاری کیا ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ صہیونی فوج کے لیے آسان ہدف نہیں ہوگا، ہم ڈرنے والے نہیں اور تیار ہیں کہ آپ کے فوجیوں کو جہنم میں بھیجیں۔
القسام بریگیڈ نے واضح کیا کہ شہادت طلب نوجوانوں کی ایک فوج مکمل تیار ہے اور غزہ صہیونی فوج کے لیے قبرستان بن جائے گا۔
مزید کہا گیا کہ اسرائیل ایک طویل اور مہنگی جنگ میں داخل ہورہا ہے، جس میں فوجیوں کی ہلاکتیں اور قیدیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔
بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ مجاہدین کو بکتر بند گاڑیوں میں بم نصب کرنے کی تربیت دی گئی ہے، اور بلڈوزرز بھی اہم اہداف ہوں گے، جس سے مزید قیدی حماس کے قبضے میں آئیں گے۔
قیدیوں کی موجودہ صورتحال کے بارے میں القسام بریگیڈ نے خبردار کیا کہ غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی یرغمالی پھیلے ہوئے ہیں، اور جب تک نتن یاہو انہیں مارنے کا فیصلہ نہیں کرتا، ہم ان کی جان کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اس آپریشن کے آغاز اور پھیلاؤ کا مطلب ہے کہ کوئی قیدی، زندہ یا مردہ، واپس نہیں آئے گا اور ان کا انجام 'ران آراد' کی طرح ہوگا۔
آپ کا تبصرہ