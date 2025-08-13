صیہونیوں کا غزہ پر قبضے کا منصوبہ داخلی اختلافات اور رکاوٹوں کا شکار

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، صیہونی اخبار کے مطابق اسرائیلی جنگی کابینہ کی جانب سے غزہ پر قبضے کے منصوبے کی منظوری کے باوجود فوجی و سیاسی رہنماؤں میں شدید اختلافات اور عملی مشکلات اس کے نفاذ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔
یدیعوت آحارونوت نے لکھا کہ فوجی کمان کو اگلے دو ہفتوں میں ریزرو فوجیوں کو بلانے کے وقت اور تعداد کا فیصلہ کرنا ہے، مگر فوراً بڑے پیمانے پر زمینی کارروائی کا امکان کم ہے۔ تاخیر کی بڑی وجہ ریزرو فوجیوں کی تھکن اور گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران ان پر اضافی دباؤ بتایا جا رہا ہے۔
رپورٹ میں انسانی وسائل کی کمی، بین الاقوامی دباؤ، فوجی سازوسامان کی فنی کمزوریاں اور اسلحے کی کمی کو بڑے چیلنجز قرار دیا گیا ہے، ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ قابض اسرائیل کو اپنے قیدی فوجیوں کے ٹھکانوں کا علم نہیں، جس سے کارروائی مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔
فوجی ذرائع کے مطابق حماس قیدیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے انہیں زیرزمین منتقل کرنے کے علاوہ بار بار جگہ بھی بدل سکتی ہے، اور غاصب اسرائیلی فوج ان علاقوں پر حملہ نہیں کرے گی جہاں قیدیوں کی موجودگی کی اطلاع ہو۔
مزید برآں ریزرو فوجیوں میں کمانڈروں کے وعدوں پر بداعتمادی بڑھ رہی ہے، کیونکہ پہلے وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کی سروس ڈھائی ماہ سے زیادہ نہیں ہوگی، مگر یہ بارہا ٹوٹا۔
قابض صیہونی حکومت نے منصوبے کی رفتار اور تفصیلات فوج پر چھوڑ دی ہیں، جبکہ فوج قبضے کے بجائے محاصرے کی حکمتِ عملی کو ترجیح دیتی ہے۔ ممکنہ طور پر یہ منصوبہ اکتوبر سے غزہ شہر کے محاصرے سے شروع ہوگا اور بعد میں شہری علاقوں اور سرنگوں پر حملے کیے جائیں گے۔
